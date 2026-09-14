Wśród opublikowanych ogłoszeń uwagę zwraca sześć stanowisk związanych bezpośrednio z projektowaniem samochodu, a nie jego produkcją. Spółka szuka starszego inżyniera ds. ergonomii i packagingu, inżynierów współpracujących ze studiem stylistycznym (osobno od wnętrza i zewnętrza pojazdu), starszego inżyniera w tym samym obszarze, a także specjalistów od atrybutów pojazdu. To nazwy, które w polskich ogłoszeniach o pracę pojawiały się dotąd rzadko.

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Kompetencje typowe dla central koncernów

Ergonomia i packaging to nic innego jak układ przestrzenny samochodu: rozmieszczenie pasażerów, podzespołów, wygoda i funkcjonalność wnętrza. Współpraca ze studiem stylistycznym polega na przekładaniu wizji projektantów – kształtu nadwozia, linii, detali wykończenia – na rozwiązania, które da się faktycznie skonstruować i wyprodukować seryjnie. Inżynierowie odpowiedzialni za atrybuty pojazdu definiują z kolei mierzalne cele techniczne – osiągi, bezpieczeństwo, komfort – i godzą wymagania stawiane przez różne systemy samochodu.

W ogłoszeniach pojawiają się pojęcia takie jak antropometria, modelowanie CAD, cyfrowa weryfikacja złożeń czy powierzchnie Class-A, odpowiadające za jakość widocznych elementów nadwozia. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych ról jest umiejętność patrzenia na samochód całościowo – rozumienia, jak zmiana jednego parametru wpływa na pozostałe. To kompetencje typowe dla central rozwojowych dużych koncernów motoryzacyjnych, nie dla lokalnych oddziałów czy fabryk. Dlatego do tej pory w Polsce tacy specjaliści mieli ograniczone możliwości rozwoju.

Dlaczego w Polsce brakowało takich ofert

Polski rynek pracy w motoryzacji od lat funkcjonuje w kilku odrębnych modelach. U importerów i dystrybutorów dominują sprzedaż, marketing i obsługa posprzedażowa – praca blisko klienta, ale z dala od deski kreślarskiej. Producenci z fabrykami w Polsce oferują rozwój w technologii produkcji, automatyzacji czy logistyce, natomiast podstawowe założenia konstrukcyjne samochodu powstają zwykle w innych częściach globalnej organizacji. Nowe centra rozwojowe, jak krakowski Volvo Cars Tech Hub czy Toyota Digital Hub we Wrocławiu, rozwijają oprogramowanie i systemy bezpieczeństwa, ale niekoniecznie fizyczną architekturę całego pojazdu. Dostawcy komponentów oferują rozbudowane ścieżki kariery technicznej, lecz kluczowe decyzje projektowe najczęściej pozostają przy centrali za granicą.

Krótko mówiąc: inżynier chcący pracować przy definiowaniu całego samochodu – a nie jednego z jego elementów czy etapu wytwarzania – musiał dotąd zwykle wyjechać z Polski. EMP potrzebuje takich pracowników w budowanych w naszym kraju centrach rozwoju.

Trzy filary rozwoju zespołu R&D

O planach na 2027 r. mówi Paweł Kwaśniak, dyrektor nowych technologii i rozwoju produktu w EMP: „W przyszłym roku jednym z naszych najważniejszych priorytetów będzie budowa zespołu R&D w trzech kluczowych obszarach: inżynierii pojazdu, systemów baterii i napędu elektrycznego oraz software’u i connectivity”.

Paweł Kwaśniak, dyrektor ds. Nowych Technologii i Rozwoju Produktu Foto: Materiały prasowe

Pierwszy filar to architektura i integracja pojazdu, zarządzanie wymaganiami oraz odpowiedzialność za jego atrybuty i osiągi – kompetencje, jak podkreśla Kwaśniak, „typowe dla central rozwojowych dużych producentów samochodów, które dotychczas polscy inżynierowie często musieli rozwijać za granicą”.

Drugi obszar dotyczy lokalizacji baterii trakcyjnych i układów napędu elektrycznego, rozwijanych wspólnie z partnerem technologicznym firmy. Trzeci – software i connectivity – otwiera pole dla specjalistów IT: integracji systemów, cyberbezpieczeństwa, infotainmentu, a docelowo samodzielnego rozwijania cyfrowych usług dla europejskich kierowców, takich jak zdalna diagnostyka czy zarządzanie flotami i ładowaniem.

„Największym wyzwaniem rekrutacyjnym będzie więc nie sama liczba inżynierów, ale znalezienie ludzi łączących doświadczenie automotive z myśleniem systemowym i zdolnością do pracy na styku mechaniki, elektroniki i software’u” – dodaje Kwaśniak.

Adam Micor, p.o. dyrektora Biura Uruchomienia Produkcji Foto: Materiały prasowe

Równolegle rośnie zespół odpowiedzialny za budowę samej fabryki. Jak mówi Adam Micor, dyrektor ds. uruchomienia produkcji: „Jednym z priorytetów EMP w przyszłym roku będzie projektowanie i rozwój zakładu produkcyjnego, obejmujące zarówno infrastrukturę budynkową, jak i procesy technologiczne” – od zgrzewania i lakierowania po montaż pojazdów i baterii.

Do końca 2027 r. EMP planuje zatrudnić łącznie około 250 dodatkowych osób, z czego blisko 90 trafi do pionu Nowych Technologii i Rozwoju Produktu, 40 do Zakupów i Rozwoju Dostawców, a 30 do zespołu uruchomienia produkcji. Reszta zasili sprzedaż, zarządzanie programem oraz działy operacyjne – IT, finanse i HR.

Gra idzie o więcej niż fabrykę w Jaworznie

Kontekst europejski nadaje tym rekrutacjom dodatkowe znaczenie. Zachodnie koncerny motoryzacyjne mają część kompetencji inżynierskich zlokalizowanych w Chinach. Volkswagen w Hefei rozwija platformy w ramach strategii „w Chinach dla Chin”, ale również na potrzeby modeli europejskich. Dziś obserwujemy jednak nowy trend – rośnie zainteresowanie potencjałem rozwijających się krajów europejskich. Dlatego właśnie w Polsce powstały Volvo Cars Tech Hub oraz Toyota Digital Hub. Dla polskiej gospodarki to kolejny sygnał, że kraj przestaje być wyłącznie zapleczem produkcyjnym, a coraz częściej staje się centrum kompetencji technologicznych.

Motoryzacja pozostaje jednym z filarów polskiego przemysłu, ale jej znaczenie spada, podobnie jak maleje napływ nowych inwestycji. EMP daje szansę na rozwój kompetencji, które w wieloletniej perspektywie pozytywnie wpłyną na kondycję sektora motoryzacyjnego. Współpraca EMP z tajwańskim Foxconnem – obecnym już w Europie m.in. poprzez joint venture SiliconAuto ze Stellantisem – daje Polsce szansę na zbudowanie własnego, liczącego się ośrodka kompetencji w rozwijającym się ekosystemie motoryzacyjnym.

Europa konkuruje dziś o to, gdzie będą projektowane samochody przyszłości. Dla Polski miarą sukcesu projektu EMP będą nie tylko pojazdy, które opuszczą fabrykę, ale i to, czy kolejne generacje samochodów będą potrzebowały polskiej inżynierii.