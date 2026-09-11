Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar w pierwszym półroczu 2026 r. Volkswagen Group Polska dostarczyła klientom ponad 82,8 tys. nowych samochodów. Oznacza to, że mniej więcej co czwarte nowe auto osobowe rejestrowane w Polsce pochodziło z jednej z marek Grupy Volkswagen. W tym samym czasie na polski rynek trafiło również blisko 100 tys. używanych samochodów koncernu. W skali roku park pojazdów marek Grupy Volkswagen powiększa się więc o ponad 350 tys. samochodów. Dołączają one do około 2,3 mln aut w wieku do 15 lat, które już znajdują się w rękach polskich właścicieli.

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Centrum Dystrybucyjne w Komornikach pod Poznaniem Foto: Materiały prasowe

Kilkaset tysięcy z nich jest serwisowanych w autoryzowanych warsztatach marek koncernu. Volkswagen chce jednak mocniej zainteresować się także samochodami, które dawno opuściły salony i w których zakończył się okres gwarancji. Pomóc mają tańsze linie części oraz sprawniejsza dystrybucja.

Centrum Dystrybucyjne w Komornikach pod Poznaniem Foto: Materiały prasowe

30 tys. m² magazynu i niemal 87 tys. rodzajów części

Za logistyczne zaplecze odpowiada Centrum Dystrybucyjne w Komornikach pod Poznaniem. Magazyn ma około 30 tys. m² powierzchni – to więcej niż cztery pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Na jego półkach znajduje się ponad 86,9 tys. różnych typów części i akcesoriów.

Centrum Dystrybucyjne w Komornikach pod Poznaniem Foto: Materiały prasowe

Każdego dnia roboczego z Komornik wysyłanych jest średnio ponad 68 tys. części zamiennych. Tylko w pierwszym półroczu 2026 r. centrum dostarczyło 8,5 mln elementów o łącznej masie przekraczającej 10,1 tys. ton. Do ich transportu wykorzystano około 2350 samochodów ciężarowych. Zamówienia złożone do godziny 17:00 mają trafiać do warsztatów następnego dnia do godziny 8:00. Volkswagen podaje, że terminowość takich dostaw przekracza 99 proc.

Centrum Dystrybucyjne w Komornikach pod Poznaniem Foto: Materiały prasowe

Volkswagen chce sprzedawać części także do starszych samochodów

W 2026 r. Volkswagen wprowadził linię części Horum, przeznaczoną do samochodów starszych niż pięć lat. Ma ona stanowić alternatywę dla produktów dostępnych na niezależnym rynku części zamiennych. Uzupełnieniem jest linia Selected, przygotowana specjalnie z myślą o polskim rynku i skierowana do właścicieli jeszcze starszych samochodów.

Volkswagen Group Polska rozwija również program NORA skierowany do niezależnych warsztatów. Jego nazwa pochodzi od niemieckiego określenia „Nicht Organisationsgebundene Rabattbegünstigte Abnehmer”. Program działa w Europie od 2005 r. i umożliwia niezależnym serwisom zakup oryginalnych części na preferencyjnych warunkach.

VW T-Cross Foto: Szczepan Mroczek

W Polsce Volkswagen współpracuje w ramach programu NORA z około 16 tys. niezależnych warsztatów. To właśnie przez ten kanał części, w tym produkty z linii Horum i Selected, mogą trafiać również do właścicieli starszych samochodów, którzy od dawna nie korzystają już z autoryzowanych serwisów.

Dla Volkswagena to sposób na odzyskanie części rynku, który wraz z wiekiem samochodu coraz częściej przejmują niezależne warsztaty i producenci zamienników. Dla kierowców oznacza to natomiast większy wybór. A tam, gdzie pojawia się konkurencja o klienta, zwykle zaczyna się robić ciekawiej również pod względem cen.