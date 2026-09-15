Volvo twierdzi, że te modele plug-in o zwiększonym zasięgu pomogą wypełnić lukę pomiędzy tradycyjnymi hybrydami a w pełni elektrycznymi samochodami akumulatorowymi, które firma nadal będzie produkować. Najnowsze Volvo to sposób na pogodzenie zwolenników samochodów spalinowych i elektrycznych. Jednocześnie Volvo bije rekord pod względem zasięgu na prądzie hybrydy plug-in. Na polskim rynku żadna marka nie może pochwalić się lepszym wynikiem.

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Nowy akumulator ma aż 41,2 kWh pojemności zamiast dotychczasowych 18,8 kWh. Zasięg poprawił się natomiast aż 2,5-krotnie. Volvo twierdzi, że XC60 na jednym ładowaniu przejedzie na prądzie nawet 200 km, a łączny zasięg przekroczy 1200 km.

Zmieniono także rozkład mocy. Jednostka spalinowa jest teraz nieco słabsza i generuje 180 KM w wersji T6 oraz 250 KM w wersji T8, natomiast elektryczna zyskała na mocy i ma 177 KM niezależnie od wersji. Łącznie możemy liczyć na aż 461 KM mocy systemowej w topowej wersji T8 (356 KM w słabszej T6), co pozwoli osiągnąć „setkę” w 4,8 s.

Zasięg robi ogromne wrażenie, ale nie można tego powiedzieć o prędkości ładowania. 11 kW to wynik, który trudno obronić.

Nowy, większy akumulator, który pozwala na tak duży zasięg, został przeniesiony z tunelu środkowego pod podłogę samochodu. Dzięki temu w tylnej części kabiny pojawiły się na środku nawiewy powietrza poprawiające komfort termiczny, a przestrzeń bagażnika nie została pomniejszona. Jest jednak niekorzystna konsekwencja zastosowania większego akumulatora. Podłoga w tylnej części jest umieszczona o 4 cm wyżej. Obniża to komfort podróżowania, szczególnie wysokim pasażerom.

Volvo XC60 Foto: Szczepan Mroczek

Przyjemnie odświeżone XC60

Wraz z nowym akumulatorem XC60 otrzymuje drugi lifting w połowie cyklu produkcyjnego, który ma pomóc utrzymać świeżość modelu. Z zewnątrz XC60 otrzymuje nowy pas przedni, w tym nowy przedni zderzak, osłonę chłodnicy i maskę. Po bokach i z tyłu poszerzone błotniki oraz nowy tylny zderzak pomagają zachować atrakcyjny wygląd samochodu. XC60 otrzymuje również najnowszą generację reflektorów LED Volvo „Młot Thora”.

Volvo XC60 Foto: Szczepan Mroczek

We wnętrzu większość elementów pozostaje bez zmian, pojawia się jedynie kilka drobnych modyfikacji. Najważniejszą z nich jest nowa opcja skórzanej tapicerki w brązowym kolorze Cardamom, a także te same dekory z drewna Brown Ash, które wcześniej pojawiły się w mniejszym XC40.

Google Gemini jest standardowo częścią zaktualizowanego systemu infotainment Volvo, obsługiwanego za pomocą centralnego ekranu dotykowego o przekątnej 11,2 cala.

Volvo XC60 Foto: Szczepan Mroczek

Dużo nowych technologii bezpieczeństwa Volvo

Ponieważ mówimy o Volvo, XC60 otrzymało również szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa.

Przeprojektowany system kamer 360 stopni, wykorzystujący nowe czujniki monitorujące otoczenie samochodu, pomaga kierowcom poruszać się w ciasnych miejscach. Dostępny jest także nowy system wykrywania rowerzystów Volvo, który ostrzega pasażerów, jeśli podczas postoju do drzwi samochodu zbliża się rower.

Funkcje te współpracują ze standardowymi systemami wspomagania kierowcy Volvo, które mogą zarówno zatrzymać samochód przed potencjalnym zagrożeniem, jak i pomóc w jego ominięciu. XC60 i XC90 mają również aktywny system wspomagania hamowania, który może pomóc zmniejszyć prędkość w momencie zderzenia – oczywiście o ile samochód wcześniej całkowicie mu nie zapobiegnie.

XC60 w wersji PHEV po liftingu będzie droższe o 7 tys. zł, co oznacza cenę 276,9 tys. zł. 250-konna miękka hybryda B5 jest już tylko o 4 tys. zł droższa od wersji przed liftingiem i będzie kosztowała 225,9 tys. zł.