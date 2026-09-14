Kwestia autonomicznej jazdy Tesli w Europie nabiera tempa. Francja jest kolejnym krajem Unii Europejskiej, który testuje technologię na swoich drogach.

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Od tymczasowych zezwoleń do unijnej debaty

Pierwszym krajem w Europie, który oficjalnie dopuścił system FSD do ruchu publicznego, była Holandia. Tamtejszy organ ds. ruchu drogowego RDW wydał tymczasową zgodę w kwietniu 2026 r. Ruch ten skłonił rządy Belgii, Danii, Estonii i Litwy do podjęcia analogicznych kroków, torując drogę do ogólnounijnej debaty i planowanego głosowania.

System FSD (Full Self-Driving) nie oznacza pełnej, bezobsługowej autonomii. Jest to zaawansowany system wsparcia kierowcy potrafiący samodzielnie przyspieszać, hamować i manewrować autem, jednak wciąż wymagający od siedzącej za kółkiem osoby koncentracji i gotowości do natychmiastowego przejęcia kontroli.

Francuskie obawy i „konstruktywny dialog” z Elonem Muskiem

Jak podaje Reuters, jeszcze w lipcu francuski minister transportu Philippe Tabarot publicznie studził optymizm. Wskazywał wówczas, że kwestie bezpieczeństwa – zwłaszcza w obszarze przestrzegania ograniczeń prędkości oraz systemów monitorowania uwagi kierowcy – nie dają na razie pełnych podstaw do wydania autoryzacji.

Sytuacja zmieniła się jednak po miesiącach technicznych konsultacji między francuskim resortem a inżynierami Tesli. Na początku września minister Tabarot poinformował w mediach społecznościowych o „konstruktywnej wymianie zdań” z Elonem Muskiem. – Dzięki udostępnieniu przez Teslę dwóch pojazdów wyposażonych w FSD wkraczamy w nową fazę: testów drogowych – przekazał polityk.

Co dalej z FSD w Europie? Wkrótce decyzja UE

Według informacji uzyskanych przez agencję Reuters, przekazanych przez źródła we francuskim ministerstwie transportu, Francja zamierza niezależnie zweryfikować dane dostarczone przez Holandię i producenta, sprawdzając zachowanie systemu w realiach krajowej infrastruktury drogowej.

Wyniki testów mają pojawić się na przełomie września i października. Mogą one przesądzić o stanowisku Paryża podczas unijnego głosowania, którego termin spodziewany jest na jesień lub początek grudnia. Jeśli Tesla wykaże otwartość na modyfikacje i rozwianie obaw europejskich regulatorów, może to otworzyć drogę do zatwierdzenia technologii w całej Unii Europejskiej.