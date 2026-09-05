Lamborghini pokazało nowy samochód policyjny do zadań specjalnych. Temerario będzie wykorzystywane do pilnego transportu organów i materiałów medycznych, dołączając do samochodów tej marki już znajdujących się w służbie włoskiej policji.

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Współpraca Lamborghini z policją rozpoczęła się w 2004 r. od pierwszego Gallardo, które już we wrześniu tego samego roku wykonało pierwszy transport organu. Później do zadań specjalnych wykorzystywano także Gallardo LP 560-4 i Huracána, a od 2023 r. w policyjnej flocie specjalnej służy również Urus Performante. Łącznie w ciągu ponad 20 lat do floty włoskiej policji trafiło sześć Lamborghini. Samochody uczestniczyły w ponad 200 misjach transportu organów. W kilku przypadkach pomogły uratować ludzkie życie. Brały także udział w ponad 1500 wydarzeniach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego i promujących bezpieczną jazdę.

Prezentacja policyjnego Lamborghini Temerario odbyła się w siedzibie firmy w Sant’Agata Bolognese w obecności ministra spraw wewnętrznych Matteo Piantedosiego, prezesa i dyrektora generalnego Lamborghini Stephana Winkelmanna oraz zarządu firmy. Foto: Materiały prasowe

920 KM do zadań specjalnych

Temerario oddane do służby ma 4,0-litrowy silnik V8 twin-turbo współpracujący z trzema silnikami elektrycznymi. Łączna moc sięga 920 KM. Auto rozpędza się do 343 km/h, a setkę osiąga w 2,7 s. Nowy model jest kolejnym etapem elektryfikacji gamy Lamborghini, którą tworzą Revuelto z silnikiem V12, Urus SE będący hybrydowym SUV-em typu plug-in oraz Temerario z układem opartym na jednostce V8.

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage Foto: Materiały prasowe

Lamborghini od ponad 60 lat

Automobili Lamborghini zostało założone w 1963 r. w Sant’Agata Bolognese, niedaleko Bolonii. Marka zbudowała swoją pozycję dzięki takim modelom jak Miura, Countach, Diablo i Aventador, a także limitowanym konstrukcjom, w tym Sesto Elemento i Fenomeno. Lamborghini zatrudnia ponad 3 tys. pracowników i dysponuje siecią 188 dealerów w 57 krajach. W Polsce działają dwa salony marki.