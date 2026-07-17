Jeszcze kilka lat temu o wyborze samochodów służbowych często decydowały przede wszystkim cena zakupu lub wysokość miesięcznej raty leasingu lub najmu. Dziś średnie i duże firmy patrzą na flotę znacznie szerzej. Rosnące koszty prowadzenia działalności, większa presja na efektywność oraz wymagania związane z raportowaniem ESG sprawiają, że samochód służbowy staje się częścią całej strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dlatego coraz częściej analizowany jest całkowity koszt użytkowania, czyli TCO. Obejmuje on nie tylko zakup lub leasing, ale również utratę wartości pojazdu, serwis, ubezpieczenie, finansowanie i zużycie paliwa albo energii. Równie ważne stają się dostępność części, jakość obsługi posprzedażowej, brak przestojów spowodowanych czynnościami serwisowymi, możliwość łatwego zarządzania flotą i przewidywalność wydatków w całym okresie użytkowania.

Foto: Audi

W efekcie firmy coraz rzadziej szukają po prostu samochodów. Szukają partnera, który pomoże zaplanować mobilność firmy na kilka lat do przodu. Właśnie do takich klientów skierowana jest oferta Audi dla biznesu, obejmująca nie tylko samochody, lecz także doradztwo, finansowanie, serwis i rozwiązania ułatwiające zarządzanie flotą.

Audi rozwija ofertę stworzoną z myślą o biznesie

Program Sprzedaży Flotowej Audi jest skierowany do średnich i dużych firm, które mają w swojej flocie 11 lub więcej samochodów. Nie chodzi wyłącznie o sprzedaż auta, ale o obsługę przedsiębiorstw potrzebujących spójnej polityki flotowej, indywidualnych warunków współpracy i wsparcia w całym cyklu użytkowania pojazdów.

Foto: Audi

Hybrydy plug-in: ważne rozwiązanie dla flot

Ważnym elementem oferty Audi są modele hybrydowe typu plug-in, które odpowiadają na aktualne potrzeby firm i kierunek transformacji flot.

Nie każda firma może od razu przejść na samochody elektryczne, ale wiele chce już ograniczać zużycie paliwa i emisję CO₂ w codziennym użytkowaniu. Modele e-hybrid pozwalają jeździć w trybie w pełni elektrycznym na krótszych trasach, a podczas dalszych podróży służbowych zachowują swobodę typową dla samochodu spalinowego. W gamie Audi tę rolę mogą pełnić m.in. A3 Sportback TFSI e, Q3 e-hybrid, A5 e-hybrid, Q5 e-hybrid i A6 e-hybrid.

Audi A3 to kompaktowy model klasy premium – komfortowy i praktyczny w codziennym użytkowaniu. Wersja A3 Sportback TFSI e rozwija 272 KM i pozwala przejechać do 128 km wyłącznie na napędzie elektrycznym, co może mieć znaczenie w firmach, w których część tras obejmuje dojazdy do biura, wizyty u klientów albo jazdę po mieście. Przy okazji to naprawdę szybki samochód (od 0 do 100 km/h w 6,3 s) i dostarcza wiele przyjemności z jazdy.

Wyżej w gamie są modele dla użytkowników oczekujących jeszcze większej funkcjonalności i jeszcze bardziej reprezentacyjnego charakteru. Audi Q3 odpowiada na potrzeby kierowców, którzy chcą SUV-a o kompaktowych wymiarach, by cieszyć się z wyższej pozycji za kierownicą i wygodnego wsiadania. Wersja Q3 e-hybrid ma 272 KM, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,8 s i oferuje do 119 km zasięgu elektrycznego.

W segmencie menedżerskim ważną rolę pełnią Audi A5 i Q5. Audi A5 e-hybrid jest propozycją dla osób, które oczekują eleganckiego samochodu na długie trasy, ale w codziennym użytkowaniu chcą korzystać z napędu elektrycznego. Wersja Limousine e-hybrid ma 367 KM, napęd quattro, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,1 s i oferuje do 107 km zasięgu elektrycznego. Audi Q5 e-hybrid dokłada do tego funkcjonalność SUV-a. Moc to także 367 KM, przyspieszenie 0–100 km/h trwa 5,1 s, a w trybie EV można pokonać do 101 km.

Foto: Audi

Dla kadry zarządzającej i użytkowników pokonujących długie trasy naturalnym wyborem pozostaje Audi A6. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli klasy biznes, dostępny także jako hybryda plug-in. Z kolei firmy rozwijające flotę elektryczną mogą sięgnąć po Audi A6 e-tron. Wersja Sportback oferuje zasięg do 776 km, ładowanie z mocą do 270 kW i możliwość uzupełnienia do 315 km zasięgu w 10 minut. Odmiana Avant ma zasięg do 737 km. Tego typu wartości pokazują, że samochód elektryczny w tej klasie nie musi być już wyłącznie autem do miasta. Dodajmy, że elektryczne A6 jest niezwykle ciche w środku – za sprawą rewelacyjnego wyciszenia i rekordowo małego współczynnika oporu powietrza (Cx=0,21 w wersji Sportback).

Tak skonstruowana gama pozwala firmie przypisać konkretne modele do różnych ról w organizacji: od samochodów dla handlowców, przez auta menedżerskie, po modele reprezentacyjne. Przedsiębiorstwo może zachować spójny standard jakości, bezpieczeństwa, obsługi i wizerunku całej floty.

Przewaga to nie tylko samochody

Na rynku flotowym coraz trudniej wyróżnić się wyłącznie produktem. Firmy oczekują dziś znacznie więcej niż atrakcyjnego cennika. Chcą wiedzieć, kto pomoże im dobrać samochody, jak zostanie zorganizowane finansowanie, jak będzie wyglądać serwis i co stanie się z flotą po kilku latach użytkowania.

Dlatego ważnym elementem oferty są Centra Flotowe Audi. Ich rolą jest wsparcie klienta już na etapie planowania zakupów: od wyboru modeli, przez konfigurację, po finansowanie i późniejszą eksploatację. Dedykowani Doradcy Flotowi pomagają określić potrzeby firmy i przygotować indywidualną ofertę, zamiast sprowadzać rozmowę wyłącznie do kwestii ceny samochodu.

Wyróżnikiem jest także program użyczeń flotowych. Pozwala sprawdzić wybrane modele w firmie dłużej niż podczas standardowej jazdy próbnej. To szczególnie ważne przy większych zamówieniach, bo dopiero codzienne trasy pokazują, czy dany samochód rzeczywiście pasuje do charakteru pracy. Można zweryfikować komfort, ergonomię, zużycie paliwa lub energii, sposób działania systemów wsparcia kierowcy i dopasowanie auta do obowiązków pracowników.

Foto: Audi

Przewidywalne koszty przez cały okres użytkowania

Ceny katalogowe to już od dawna nie wszystko. Większe znaczenie ma przewidywalność kosztów przez cały okres użytkowania samochodu. Dlatego w finansowaniu flotowym tak ważne są elastyczność, możliwość ustalenia okresu umowy, poziomu wykupu, limitu kilometrów i zakresu usług dodatkowych.

Audi oferuje przedsiębiorcom różne formy finansowania – leasing czy najem, o różnych parametrach. W zależności od wybranego rozwiązania firma może dopasować okres umowy do własnych potrzeb, zdecydować o wysokości opłaty wstępnej, zaplanować limit kilometrów i określić, czy po zakończeniu umowy chce wykupić samochód, zwrócić go do salonu albo wymienić na kolejny model.

Co ważne, finansowanie może obejmować również pakiety serwisowe i usługi dodatkowe wliczone w jedną ratę. Dzięki temu firma z góry zna znaczną część kosztów eksploatacji, co ułatwia planowanie budżetu i ogranicza ryzyko nieprzewidzianych wydatków.

Nie bez znaczenia pozostaje również wartość rezydualna samochodów premium. Im wyższa przewidywana wartość pojazdu po zakończeniu okresu użytkowania, tym korzystniej może wyglądać całkowity koszt posiadania floty. Mówiąc prościej: rata w wynajmie długoterminowym albo leasingu z wysoką wartością końcową zależy nie tylko od ceny auta, ale także od tego, ile samochód będzie wart po kilku latach.

Obsługa i zarządzanie flotą bez zbędnych formalności

W przypadku flot zawarcie umowy to dopiero początek współpracy. Dla firmy kluczowe jest to, żeby samochody były sprawne, szybko wracały z serwisu i nie generowały niepotrzebnych przestojów. Dlatego znaczenie ma nie tylko sam model, ale też zaplecze po stronie marki.

Audi dysponuje siecią 51 Autoryzowanych Partnerów Serwisowych w całej Polsce, co ułatwia obsługę samochodów użytkowanych w różnych regionach kraju. Klienci flotowi mogą korzystać także ze wsparcia Centrów Flotowych Audi, Flotowych Doradców Serwisowych, szkoleń produktowych dla użytkowników aut oraz usługi Door2Door, czyli dostarczenia nowego samochodu pod wskazany adres na specjalnych warunkach.

W większych flotach liczy się również porządek w administracji: przeglądy, naprawy, terminy, koszty i dokumenty. W tym pomaga program „Twoja Flota”, który wspiera zarządzanie obsługą serwisową samochodów marek Grupy Volkswagen, standaryzuje proces i ułatwia kontrolę wydatków.

Biznes potrzebuje partnera, nie tylko dostawcy aut

Dla firm liczy się dziś nie tylko to, czym jeżdżą pracownicy. Równie ważne jest, ile kosztuje eksploatacja, jak szybko auto wraca z serwisu i czy całą flotą da się zarządzać bez zbędnych formalności. Audi dobrze rozumie te potrzeby: oferuje nie tylko samochody premium, ale też zaplecze, które pomaga firmom utrzymać mobilność, pilnować kosztów i traktować flotę jak przewidywalne narzędzie w biznesie.

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