VW ID. Cross to jeden z nowych elektrycznych modeli marki, które odwołują się stylem do lat świetności marki. Po modelach ID. Polo i ID. Polo GTI przyszła pora na ID. Cross – miejskiego crossovera, który ma szansę zostać najważniejszym elektrycznym modelem marki.

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ID. Cross łączy miejskie wymiary z przestronnym wnętrzem i wyposażeniem znanym dotąd z większych oraz droższych modeli. Mierzy 415 cm długości, 179 cm szerokości i 158 cm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2601 mm. Samochód jest więc tylko nieznacznie większy od spalinowego T-Crossa, ale dzięki elektrycznej platformie MEB+ ma oferować więcej miejsca dla pasażerów i bagażu.

Volkswagen ID. Cross Foto: Materiały prasowe

Większy bagażnik niż w T-Crossie

Andreas Mindt, człowiek odpowiedzialny za wygląd samochodów wszystkich marek koncernu, dumnie prezentuje nowy pomysł na bagażnik w ID. Cross. Elektryczny napęd pozwolił wygospodarować miejsce na bardzo głęboki bagażnik, który mieści aż 475 litrów, czyli o 20 litrów więcej niż w T-Crossie. Dodatkową przestrzeń wygospodarowano pod regulowaną podłogą, gdzie mieszczą się nawet dwie skrzynki z napojami. Pod przednią maską znalazł się także niewielki, 25-litrowy schowek.

Volkswagen ID. Cross Foto: Materiały prasowe

Tak zwany frunk nie zastąpi klasycznego bagażnika, ale powinien wystarczyć na przewody do ładowania i drobne akcesoria.

ID. Cross jest samochodem pięcioosobowym. Volkswagen podkreśla, że kabina została zaprojektowana z myślą o komforcie, a nie tylko o maksymalnym wykorzystaniu każdego centymetra. We wnętrzu zastosowano miękkie tkaniny, tapicerowane powierzchnie oraz starannie wykończone elementy sterujące. Mindt podkreśla również, jak ważny jest powrót do fizycznych przycisków.

Volkswagen ID. Cross Foto: Materiały prasowe

Volkswagen stawia na klasyczny design

Nadwozie zaprojektowano zgodnie z nowym językiem stylistycznym marki nazwanym „Pure Positive”. W praktyce oznacza to proste powierzchnie, masywne proporcje i raczej przyjazny niż agresywny wygląd. Nostalgiczne odwołanie do przeszłości bardzo dobrze wyszło VW, również w środku.

Volkswagen ID. Cross Foto: Materiały prasowe

Cyfrowe zegary z ukłonem w stronę Golfa I

Digital Cockpit Pro ma ekran o przekątnej 10,25 cala. Kierowca może wybrać klasyczny układ informacji lub uruchomić tryb retro, inspirowany zestawem wskaźników Golfa pierwszej generacji.

Po lewej stronie pojawia się wówczas prędkościomierz, a po prawej grafika przypominająca obrotomierz. Ponieważ samochód elektryczny nie potrzebuje tradycyjnego obrotomierza, wskaźnik pokazuje aktualną moc albo zużycie energii. Nostalgia spotyka tu więc elektromobilność i z pewnością to połączenie wyszło elektromobilności na dobre.

Volkswagen ID. Cross Foto: Materiały prasowe

Trzy wersje mocy i dwa akumulatory

Volkswagen ID. Cross będzie napędzany nowym silnikiem elektrycznym APP290. W odróżnieniu od większych modeli z rodziny ID., w których silnik często napędza tylne koła, tutaj zastosowano napęd na przednią oś. W ofercie znajdą się trzy warianty mocy: 116 KM, 135 KM i 211 KM.

Jednak w samochodach na prąd ważniejszy od mocy jest zasięg. Do wyboru będą dwa akumulatory o pojemności użytkowej 37 oraz 52 kWh. Największy deklarowany zasięg wynosi 426 km według procedury WLTP i dotyczy wersji Life z większą baterią.

Mniejszy akumulator będzie można ładować prądem stałym z mocą do 90 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma zająć około 23 minut. Większa bateria przyjmie maksymalnie 105 kW, a ładowanie w tym samym zakresie potrwa około 24 minut.

Standardowym wyposażeniem ma być funkcja Vehicle-to-Load. Pozwala ona wykorzystywać energię zgromadzoną w akumulatorze samochodu do zasilania zewnętrznych urządzeń z mocą do 3,6 kW. Po zastosowaniu opcjonalnego adaptera z gniazdem Schuko samochód będzie mógł zasilać sprzęt kempingowy, narzędzia albo ładowarki rowerów elektrycznych. Opcjonalny hak holowniczy będzie miał dopuszczalny nacisk pionowy wynoszący 75 kg. Wersja z akumulatorem o pojemności 52 kWh będzie mogła ciągnąć przyczepę o masie do 1 200 kg. To wystarczy na niewielką przyczepę kempingową, łódź lub platformę z motocyklami.

Volkswagen ID. Cross Foto: Materiały prasowe

ID. Cross sam zatrzyma się przed czerwonym światłem

ID. Cross otrzyma nową generację systemów wspomagających kierowcę. Jednym z ciekawszych rozwiązań będzie Connected Travel Assist, korzystający z danych online oraz informacji zbieranych przez czujniki samochodu. System ma rozpoznawać sygnalizację świetlną. Jeżeli wykryje czerwone światło, będzie mógł automatycznie i płynnie wyhamować samochód aż do zatrzymania.

Dostępna będzie również funkcja One Pedal Driving, pozwalająca na wytracanie prędkości po odpuszczeniu pedału przyspieszenia. W codziennym ruchu miejskim może to ograniczyć konieczność korzystania z pedału hamulca, a przy okazji zwiększyć odzysk energii.

Na liście wyposażenia znajdą się także kamery zapewniające widok 360 stopni oraz system Park Assist Pro. Samochód będzie mógł automatycznie wykonać manewr parkowania, również zdalnie, gdy kierowca steruje funkcją za pomocą smartfona.

Volkswagen ID. Cross Foto: Materiały prasowe

Adaptacyjne zawieszenie w najmocniejszej wersji

Volkswagen zapowiada, że układ jezdny został dostrojony przede wszystkim pod kątem komfortu, stabilności oraz ograniczenia hałasu i wibracji. Samochód ma oferować bezpośrednie reakcje układu kierowniczego i naturalnie działający pedał hamulca – co w autach elektrycznych, łączących hamowanie mechaniczne z rekuperacją, wcale nie jest oczywistością. Najmocniejsza wersja o mocy 211 KM otrzyma adaptacyjne zawieszenie DCC.

Volkswagen podkreśla, że jakość wykończenia i komfort stanowiły priorytet w ID. Cross. Lista wyposażenia dodatkowego będzie obejmowała rozwiązania, które nadal nie są oczywistością w niewielkich SUV-ach. Jednym z nich jest system audio Harman Kardon o mocy 425 W, składający się z dziesięciu głośników i subwoofera. Przednie fotele będą mogły być elektrycznie regulowane w 12 kierunkach i wyposażone w pneumatyczną funkcję masażu z trzema programami. Opcją będzie także panoramiczny dach o wymiarach 74 na 90 cm. Szklany panel sięga daleko nad tylną część kabiny, a jego zasłanianie powierzono elektrycznej rolecie.

Już można zamawiać

Można się spodziewać, że miejski crossover nawiązujący stylem do przeszłości Volkswagena ma szansę stać się najważniejszym elektrycznym modelem marki. Bo to właśnie ten segment jest najlepszym środowiskiem rozwoju dla napędu elektrycznego. I obecnie obserwujemy rozkwit niewielkich samochodów miejskich na prąd, które mają realną szansę przekonać do siebie nowych klientów. Volkswagen nie podał jeszcze polskich cen ID. Cross. Wiadomo jedynie, że przedsprzedaż elektrycznego SUV-a właśnie się rozpoczyna.