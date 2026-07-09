Najważniejszą zmianą jest powierzenie Santo Ficiliemu kierowania marką Maserati. Jednocześnie pozostaje on prezesem Alfa Romeo, co oznacza, że od teraz odpowiada za rozwój obu włoskich marek premium należących do Stellantisa. Decyzja obowiązuje od 1 lipca i jest elementem reorganizacji europejskich struktur koncernu.

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To ważny ruch: zarówno Alfa Romeo, jak i Maserati stoją obecnie przed podobnymi wyzwaniami. Obie marki przechodzą transformację związaną z elektryfikacją gamy modelowej, rozwojem oprogramowania oraz odbudową pozycji na rynku premium. Analitycy zwracają uwagę, że skupienie ich pod jednym kierownictwem może ułatwić koordynację strategii, choć każda z marek ma zachować własną tożsamość i odrębne pozycjonowanie. Czas pokaże, czy to się uda.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio. Foto: Materiały prasowe

Zmiany także w sprzedaży

Drugą nominacją jest Luca Napolitano, który został szefem Stellantis &You, Sales and Services. To dział odpowiadający za własną sieć sprzedaży detalicznej koncernu, obsługę klientów i usługi posprzedażowe.

Obszar ten zyskuje coraz większe znaczenie dla producentów samochodów. Koncerny rozwijają sprzedaż cyfrową, usługi abonamentowe oraz nowe modele kontaktu z klientami, dlatego Stellantis wzmacnia zarządzanie również w tym segmencie.

Jean-Philippe Imparato Foto: Materiały prasowe

Jean-Philippe Imparato odchodzi po 36 latach

Najbardziej symboliczną zmianą jest jednak odejście Jean-Philippe'a Imparato. Francuski menedżer był związany z grupą przez całą swoją karierę zawodową, rozpoczynając pracę jeszcze w dawnym PSA. Kierował m.in. markami Peugeot i Alfa Romeo, a w ostatnich latach odpowiadał za działalność Stellantisa w Europie.

W oficjalnym komunikacie koncern poinformował jedynie, że po 36 latach pracy niemal 60-letni Imparato „otwiera nowy rozdział swojego życia”. Nie podano powodów jego odejścia ani informacji o kolejnych planach zawodowych.

Emanuele Cappellano, dyrektor operacyjny Stellantisa odpowiedzialny za Europę oraz europejskie marki, podziękował Imparato za wieloletni wkład w rozwój firmy, podkreślając jego doświadczenie i znajomość branży motoryzacyjnej. Jednocześnie pogratulował Santo Ficiliemu i Luce Napolitano nowych funkcji.

Kolejny etap przebudowy Stellantisa

Zmiany personalne są częścią sporej reorganizacji prowadzonej przez nowego prezesa Antonio Filosę, który objął stanowisko w czerwcu – po odejściu Carlosa Tavaresa. Nowe kierownictwo stopniowo przebudowuje strukturę zarządzania koncernem, próbując poprawić wyniki sprzedaży i rentowność, szczególnie na rynku europejskim i północnoamerykańskim. To elementy, z którymi koncern ma problemy.

W ostatnich miesiącach Stellantis zapowiadał większe inwestycje w rozwój nowych modeli, oprogramowania i elektromobilności, jednocześnie upraszczając strukturę organizacyjną i koncentrując odpowiedzialność za kluczowe marki w rękach mniejszej liczby menedżerów. Powierzenie jednemu szefowi zarówno Alfy Romeo, jak i Maserati, pasuje do takiej strategii. Czy pozwoli markom zarabiać? Oby – bo trudno o równie utytułowane włoskie firmy i nikt nie chciałby ani ich zniknięcia, ani przejścia w ręce inwestorów z Chin.