Dacia Striker to jeden z najważniejszych nowych modeli marki na najbliższe lata. Rumuński producent chce dzięki niemu zwiększyć obecność w segmencie C, czyli klasie kompaktowej. Według planów marki udział Dacii w tej części rynku ma wzrosnąć z obecnych około 20 proc. do 33 proc. w 2030 r.. Pomóc mają w tym dwa modele: znany już Bigster oraz właśnie Striker.

Reklama Reklama

Dacia ma obecnie bardzo mocną pozycję w Europie. Produkowane w Tangerze w Maroku Sandero w 2025 r. zostało najchętniej kupowanym modelem i wyprzedziło Renault Clio, a Duster plasuje się na 9. pozycji.

Dacia Striker nie jest klasycznym SUV-em. Producent opisuje go jako crossovera łączącego cechy kombi, SUV-a i hatchbacka. Chodzi o auto z dużym bagażnikiem, wyższym prześwitem i bardziej rodzinnym charakterem niż w przypadku Dustera. Decyzja o zastosowaniu takiego nadwozia nie jest przypadkowa. Według danych pokazywanych przez markę SUV-y odpowiadają dziś za 60 proc. sprzedaży w europejskim segmencie C, ale pozostałe 40 proc. klientów nadal wybiera inne typy nadwozia. Część kierowców rezygnuje z SUV-a z powodu ceny, wyglądu albo dlatego, że nie potrzebuje takiego samochodu. Striker ma trafić właśnie do tej grupy.

Trudno nie skojarzyć Strikera z obecnym już na rynku Renaultem Arkana. Nowa Dacia bazuje na tej samej platformie CMF-B i oferuje również dobrze znane napędy hybrydowe. Z tym że Arkana jest crossoverem nawiązującym do coupé, a Striker – do kombi, dlatego ma większy bagażnik, o czym za chwilę.

Dacia Striker Foto: Materiały prasowe

Wymiary bliskie Octavii i Corolli kombi

Dacia Striker mierzy 4,62 m długości, 1,82 m szerokości i 1,53 m wysokości. Jest więc o 5 cm dłuższa od Bigstera, którego długość wynosi 4,57 m. Rozstaw osi przekracza 2,7 m, a prześwit wynosi do 20 cm. W odmianach z napędem na przednie koła ma to być 19 cm, a w wersji 4x4 – 20 cm.

Rozmiarowo Striker celuje więc w okolice takich modeli jak Skoda Octavia kombi czy Toyota Corolla Touring Sports, ale robi to w podwyższonym wydaniu. W gamie Dacii będzie największym autem rodzinnym obok Bigstera, tyle że z inną funkcją. Bigster pozostaje SUV-em, a Striker ma być bardziej praktycznym samochodem na co dzień, z naciskiem na przestrzeń bagażową i niższe koszty użytkowania.

Stylistycznie samochód korzysta z aktualnego języka marki. Z przodu pojawiają się światła LED w kształcie litery T, podobny motyw zastosowano z tyłu. Charakterystycznym elementem jest także czarny panel łączący tylne lampy oraz napis Dacia. W zależności od wersji dostępne będą felgi w rozmiarach 17, 18 lub 19 cali. Paleta nadwozia ma obejmować siedem kolorów, w tym nowe odcienie Frost Green i Cosmic Blue.

Dacia Striker Foto: Materiały prasowe

Bagażnik: 600 litrów

Najważniejszą praktyczną informacją jest bagażnik. Dacia Striker oferuje 600 l pojemności, czyli jedną z najwyższych wartości w segmencie C. To poziom, który pozwala traktować ten samochód jako realną alternatywę dla klasycznego kombi.

Opcjonalnie dostępny będzie system Easy Trunk Opening. Nie wymaga on machania nogą pod zderzakiem. Wystarczy mieć przy sobie kartę, podejść do auta na odległość mniejszą niż metr i przez kilka sekund pozostać za samochodem. Wtedy klapa ma otworzyć się automatycznie.

Producent przewidział także trzyczęściową podłogę bagażnika. Można ją ustawić na dwóch poziomach albo wykorzystać jako przegrody stabilizujące przewożone przedmioty. Elementy są dwustronne: z jednej strony pokryte wykładziną, z drugiej łatwym do czyszczenia tworzywem. Po złożeniu oparć tylnej kanapy powstaje płaska przestrzeń ładunkowa o długości niemal 1,8 m.

Dacia Striker Foto: Materiały prasowe

W środku 10,1-calowy ekran i cyfrowe wskaźniki LightVision

W kabinie standardem będzie 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników LightVision. To rozwiązanie wykorzystujące odbicie optyczne, dzięki któremu obraz ma sprawiać wrażenie „pływającego” przed kierowcą. Centralny ekran multimediów ma 10,1 cala i już w podstawowej wersji obsługuje Android Auto oraz Apple CarPlay.

Dacia zostawiła fizyczny panel do obsługi klimatyzacji, co z pewnością poprawi funkcjonalność i logikę obsługi. W wyższych wersjach pojawi się system Media Nav Live z nawigacją online, informacjami o ruchu drogowym i aktualizacjami map. W zależności od odmiany dostępne będą także system audio Arkamys 3D z sześcioma głośnikami, bezprzewodowa ładowarka do smartfona, porty USB-C, karta hands-free, podgrzewane fotele i podgrzewana kierownica.

Nie zabrakło rozwiązań znanych z innych modeli Dacii, w tym systemu mocowań YouClip. Do tego dochodzą praktyczne schowki, wyjmowane uchwyty na kubki i skrobaczka do szyb ukryta przy drzwiach kierowcy.

Dacia Striker Foto: Materiały prasowe

Trzy napędy: LPG, hybryda i 4x4

Dacia Striker nie będzie oferowana z dieslem ani jako samochód elektryczny. Gama napędowa opiera się na układach zelektryfikowanych, w tym na wersji LPG, która może być szczególnie ważna na polskim rynku.

Podstawową odmianą będzie mild hybrid-G 140. To układ oparty na trzycylindrowym silniku benzynowym 1,2 turbo o mocy 140 KM, wspieranym instalacją mild hybrid 48 V i przystosowanym do zasilania benzyną oraz LPG. Samochód będzie dostępny z 6-biegową skrzynią manualną albo automatyczną. Według informacji producenta zasięg na obu zbiornikach ma dochodzić do 1450 km.

Ważne jest to, że nie chodzi o instalację dołożoną po produkcji. Jednostka HR12DDV LPG została opracowana z myślą o zasilaniu autogazem. Ma wzmocnioną głowicę, zawory i gniazda zaworowe o podwyższonej odporności termicznej oraz system Dual Injection. Dla Polski to istotny argument, bo według danych GUS po krajowych drogach jeździ ponad 3,5 mln samochodów z LPG, a sieć tankowania obejmuje ponad 7600 stacji.

Drugim napędem będzie Hybrid 155. Układ składa się z czterocylindrowego silnika benzynowego 1,8 o mocy 109 KM, silnika elektrycznego o mocy 49 KM, wysokonapięciowego rozrusznika-alternatora, akumulatora 1,4 kWh oraz automatycznej, zelektryfikowanej skrzyni biegów. Przekładnia ma cztery biegi dla silnika spalinowego i dwa dla napędu elektrycznego. Dacia deklaruje, że w mieście samochód może poruszać się na prądzie nawet przez 80 proc. czasu, a zużycie paliwa ma wynosić poniżej 4,7 l/100 km.

Trzeci wariant to Hybrid 150 4x4. Z przodu pracuje znany z wersji bazowej silnik 1,2 o mocy 140 KM i momencie 230 Nm, połączony z instalacją mild hybrid 48 V oraz 6-biegową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. Tylną oś napędza osobny silnik elektryczny o mocy 31 KM i momencie 87 Nm, współpracujący z dwubiegową przekładnią. Nie ma więc klasycznego wału napędowego. W trybach Auto, Eco i Snow napęd tylnej osi dołącza się automatycznie w razie potrzeby, przy prędkości do 140 km/h. Do jazdy poza asfaltem przewidziano tryby Mud/Sand oraz Off-Road, a system Hill Descent Control działa w zakresie od 3 do 30 km/h.

Dacia Striker Foto: Materiały prasowe

Cztery wersje wyposażenia

Gama ma obejmować cztery poziomy wyposażenia: Essential, Expression, Extreme i Journey.

Essential będzie wersją bazową, ale nie całkowicie „gołą”. Ma mieć 17-calowe stalowe felgi, stałe relingi dachowe, system Media Display z ekranem 10,1 cala, 7-calowe cyfrowe zegary LightVision, ręczną klimatyzację, czujniki cofania, kamerę cofania oraz elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu.

Expression dołoży m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, automatyczną dwustrefową klimatyzację, automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, wyższą konsolę środkową z podłokietnikiem, składane elektrycznie lusterka, nawiewy dla drugiego rzędu i dwa porty USB z tyłu.

Extreme będzie bardziej terenowo stylizowaną odmianą. Otrzyma 18-calowe felgi, brązowomiedziane elementy wykończenia, panoramiczny dach, kartę hands-free, tapicerkę łączącą skórę ekologiczną TEP i tkaninę MicroCloud, gumową matę do bagażnika, Media Nav Live, audio Arkamys 3D i układ kontroli prędkości przy zjazdach.

Journey to wersja bardziej komfortowa. W stosunku do Expression dostanie jeszcze 18-calowe felgi, automatycznie otwieraną klapę bagażnika, kartę hands-free, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną kierownicę, Media Nav Live, audio Arkamys 3D i bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Dacia Striker Foto: Materiały prasowe

Cena: poniżej 25 000 euro

Pełny polski cennik Dacii Striker nie został jeszcze opublikowany. Producent deklaruje jednak, że bazowa wersja mild hybrid-G 140 będzie kosztować poniżej 25 000 euro, czyli przy obecnym kursie mniej niż 107 000 zł – mniej więcej tyle, ile kosztuje Renault Arkana. To oznaczałoby pozycjonowanie blisko Bigstera, który w Polsce startuje obecnie od 101 400 zł.

Dla porównania, Skoda Octavia kombi 1.5 TSI 150 KM kosztuje od 114 100 zł, a Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT od 126 000 zł. Striker będzie więc próbował grać ceną, większym prześwitem, bagażnikiem 600 l i fabrycznym LPG, a nie prestiżem marki czy zaawansowanym wyposażeniem elektronicznym.

Produkcja Dacii Striker ma ruszyć jesienią 2026 r., a pierwsze samochody powinny trafić do klientów na początku 2027 r.. Jeżeli cena bazowej wersji faktycznie zostanie utrzymana poniżej 25 000 euro, Dacia może mieć w ofercie jeden z najciekawszych modeli dla rodzin i flot szukających dużego auta z niskimi kosztami eksploatacji.