Model MAN eTGL jest przeznaczony przede wszystkim do transportu miejskiego i dystrybucji towarów na krótkich oraz średnich dystansach. Uruchomienie jego produkcji oznacza kolejny etap elektryfikacji gamy niemieckiego producenta, który oferuje obecnie ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 50 ton — zarówno z silnikami spalinowymi, jak i napędem elektrycznym.

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Zakład w Niepołomicach stał się drugą fabryką koncernu MAN produkującą elektryczne samochody ciężarowe.

Fabryka MAN w Niepołomicach Foto: Szczepan Mroczek

MAN zainwestuje w Niepołomicach 350 mln euro

Rozpoczęcie produkcji eTGL to początek planów koncernu wobec polskiego zakładu. MAN Truck & Bus zapowiedział kolejny etap rozbudowy fabryki, którego wartość ma wynieść 350 mln euro. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2030 r. i przynieść około 400 nowych miejsc pracy w Małopolsce.

15 lipca 2026 roku przedstawiciele zarządu MAN oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podpisali memorandum określające założenia dalszej współpracy. Foto: Szczepan Mroczek

15 lipca 2026 r. przedstawiciele zarządu MAN oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podpisali memorandum określające założenia dalszej współpracy.

Celem inwestycji jest przygotowanie zakładu do produkcji nowej generacji ciężkich samochodów ciężarowych wykorzystujących przyszłą platformę TRATON GROUP. Po zakończeniu rozbudowy fabryka ma stać się w pełni zintegrowanym zakładem, w którym będą montowane wszystkie kluczowe elementy pojazdów.

Plany obejmują również uruchomienie blacharni oraz lakierni kabin. W fabryce MAN w Niepołomicach pracuje obecnie około 3,5 tys. osób. Zakład należy do największych i najważniejszych fabryk koncernu na świecie.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański Foto: Szczepan Mroczek

Andrzej Domański: inwestorzy widzą w Polsce przyszłość

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że jednym z fundamentów polskiej gospodarki pozostaje przemysł motoryzacyjny.

— Polska jest dziś najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Jednym ze źródeł naszego sukcesu jest wysoki poziom zróżnicowania gospodarki, a jednym z jej ważnych filarów pozostaje sektor motoryzacyjny. W Niepołomicach podpisaliśmy memorandum dotyczące inwestycji o wartości docelowej sięgającej 5 mld zł. To kolejny dowód na to, że prywatni inwestorzy postrzegają Polskę jako miejsce, w którym rozwój branży motoryzacyjnej ma klarowną przyszłość. Bardzo ważne jest dla mnie to, że powstaną kolejne miejsca pracy — powiedział minister w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański Foto: Szczepan Mroczek

Domański zwrócił także uwagę, że firmy już obecne w Polsce coraz częściej decydują się na dalsze inwestycje.

— Odczuwam szczególny rodzaj satysfakcji, gdy widzę inwestorów, którzy po sukcesie swojego biznesu w Polsce decydują się przeznaczyć kolejne środki na rozwój. Badania jasno pokazują, że Polska jest najlepszym miejscem do inwestowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Aż 95 proc. firm, które zainwestowały w naszym kraju, podkreśla, że była to dobra decyzja. W Niepołomicach widzimy, że nie są to wyłącznie liczby, lecz gospodarcza rzeczywistość — dodał.

Polska pozostaje ważnym krajem dla europejskiej motoryzacji

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Foto: Szczepan Mroczek

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, podkreślił, że Polska należy do najważniejszych ośrodków europejskiego przemysłu samochodowego.

— Polska jest jednym z najważniejszych miejsc w Europie zarówno pod względem produkcji podzespołów i części, jak i gotowych pojazdów. W zależności od przyjętych kryteriów zajmujemy od czwartego do szóstego miejsca — powiedział.

Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Foto: Szczepan Mroczek

Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa i zaangażowany w tworzenie strefy inwestycyjnej w Niepołomicach, zwrócił uwagę na konsekwentny rozwój tego obszaru.

— Warto było zachować determinację i przejść przez liczne problemy oraz wyzwania. Cieszę się, obserwując rozwój strefy aktywności gospodarczej w Niepołomicach. Niezwykłe jest to, że wszystkie firmy, które zdecydowały się tutaj zainwestować, nadal się rozwijają — podkreślił.