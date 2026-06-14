Porsche po raz kolejny udowodniło, że program Sonderwunsch nie zna granic wyobraźni. Przed premierą filmu Toy Story 5 powstały trzy unikatowe modele 911 inspirowane Woodym, Jessie i Buzzem Astralem. To niezwykłe okleiny, lecz ręcznie wykonane projekty, nad którymi specjaliści marki spędzili ponad 350 godzin na każdy egzemplarz.

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To nie jest pierwszy wspólny projekt obu firm. W 2022 r. Porsche stworzyło wyjątkowe 911 Sally Special inspirowane postacią Sally Carrera z filmu Auta. Samochód został później sprzedany na aukcji za 3,6 mln dolarów, a dochód przeznaczono na cele charytatywne.

Tym razem inspiracją nie był świat samochodów, lecz bohaterowie jednej z najbardziej rozpoznawalnych animowanych serii w historii kina. Z okazji nadchodzącej premiery Toy Story 5 Porsche przygotowało trzy jedyne w swoim rodzaju modele 911, które oddają charakter Woody’ego, Jessie oraz Buzza Astrala.

Za realizację odpowiadał dział Sonderwunsch, czyli specjalny program Porsche zajmujący się najbardziej indywidualnymi projektami dla klientów i samochodami tworzonymi na zamówienie.

Porsche Toy Story Foto: Materiały prasowe

Woody w dżinsach, które naprawdę są dżinsami

Pierwszym z samochodów jest Porsche 911 Carrera T inspirowane Woodym. Już na pierwszy rzut oka uwagę przyciąga niebieski lakier nawiązujący do charakterystycznych dżinsów kowboja. Co ciekawe, efekt nie został uzyskany za pomocą okleiny czy nadruku. Specjaliści Porsche zastosowali zupełnie nową technikę, wciskając fragmenty prawdziwego materiału dżinsowego w świeżo położony lakier. Dzięki temu udało się uzyskać strukturę przypominającą zużyty materiał oraz charakterystyczny wygląd spodni Woody’ego. Całość uzupełniają złote i czarne akcenty kolorystyczne, a specjalnie zaprojektowane pięcioramienne obręcze nawiązują do gwiazdy szeryfa noszonej przez bohatera filmu.

Wnętrze jest jeszcze bardziej rozbudowane. Pojawiły się żółte skórzane wstawki z czerwonym wzorem inspirowanym koszulą Woody’ego, brązowa skóra przypominająca wygląd starych zabawek oraz liczne detale związane z bohaterem. Po otwarciu drzwi kierowcę wita podświetlany napis „Ride Like the Wind!”, czyli jedno z charakterystycznych haseł postaci. Nawet gałka zmiany biegów otrzymała motyw słynnej piłki Pixara.

Porsche Toy Story Foto: Materiały prasowe

Jessie dostała własną Targę

Drugim projektem jest Porsche 911 Targa 4 GTS inspirowane Jessie. Samochód otrzymał specjalny biały lakier Jessie White Metallic z perłowym wykończeniem. Na nadwoziu pojawiły się również niebieskie oraz żółte akcenty kolorystyczne, a ręcznie malowane czerwone linie nawiązują do stroju bohaterki. Projektanci zadbali nawet o najmniejsze szczegóły. Jasne obszycie dachu Targa przypomina kapelusz Jessie, a klasyczny napis „Targa” zastąpiono jej imieniem.

Równie imponująco prezentuje się wnętrze. Dominuje ciemnoniebieska skóra, czerwone przeszycia oraz materiały przypominające dżins. Na dywanikach pojawił się natomiast czarno-biały wzór inspirowany krowimi łatami, które były charakterystycznym elementem ubioru bohaterki. Po otwarciu drzwi wyświetla się słynne „Yee Haw!”, czyli okrzyk dobrze znany fanom serii.

Porsche Toy Story Foto: Materiały prasowe

Buzz Astral wybrał najbardziej ekstremalne 911

Najbardziej spektakularny projekt przygotowano jednak dla Buzza Astrala. Porsche uznało, że najbardziej odpowiednim samochodem dla kosmicznego strażnika będzie 911 GT3 RS wyposażony dodatkowo w pakiet Weissach. To obecnie jedna z najbardziej ekstremalnych odmian drogowego 911.

Samochód otrzymał biały lakier oraz charakterystyczne zielone i fioletowe akcenty wiernie odwzorowujące kombinezon Buzza. Nawet ogromne tylne skrzydło zostało stylizowane tak, aby przypominało rozkładane skrzydła bohatera. Na masce pojawił się napis Lightyear, a wiele elementów nadwozia nawiązuje do panelu sterowania znajdującego się na kombinezonie kosmicznego strażnika. Motyw przewodni kontynuowany jest również we wnętrzu. Zielone i fioletowe detale pojawiają się na fotelach, desce rozdzielczej i boczkach drzwi. Po ich otwarciu kierowca zobaczy podświetlany napis „To Infinity and Beyond!” (po polsku znany jako „Na koniec świata i jeszcze dalej!”), czyli jedno z najbardziej rozpoznawalnych filmowych haseł ostatnich dekad.

Według Boba Pauleya z Pixara wybór GT3 RS był oczywisty. W filmie Buzz pojawia się jako najbardziej imponująca i zaawansowana zabawka, dlatego twórcy uznali, że jego odpowiednikiem w świecie Porsche powinno być właśnie najbardziej ekstremalne 911.

Porsche Toy Story Foto: Materiały prasowe

Ponad 350 godzin pracy nad każdym samochodem

Najciekawsze w całym projekcie jest to, że Porsche nie poszło na skróty. Każdy samochód powstał z wykorzystaniem tradycyjnych technik lakierniczych i ręcznego wykańczania. Producent podkreśla, że na każdy egzemplarz poświęcono ponad 350 godzin pracy specjalistów z programu Sonderwunsch.

Nie zastosowano typowych folii czy prostych naklejek. Większość elementów wykonano ręcznie, a wiele rozwiązań opracowano specjalnie na potrzeby tego projektu.

Porsche Toy Story Foto: Materiały prasowe

Wyjątkowe Porsche trafią na aukcję charytatywną

Co dalej z autami? Porsche poinformowało, że wszystkie trzy egzemplarze zostaną sprzedane. Dochód zostanie przeznaczony na działalność organizacji charytatywnych, w tym Big Brothers Big Sisters of America, American Red Cross oraz Starlight Children's Foundation.

To oznacza, że unikatowe Porsche inspirowane bohaterami Toy Story najprawdopodobniej trafią do prywatnych kolekcjonerów i staną się jednymi z najbardziej nietypowych egzemplarzy 911 w historii marki.

Patrząc na sukces wcześniejszego projektu Sally Special oraz ogromną popularność zarówno Porsche, jak i serii Toy Story, zainteresowanie aukcją może okazać się bardzo duże. Może przyciągnie też fanów Porsche do kin – Toy Story to jeden z tych filmów, który mimo „zabawkowego” charakteru spodoba się nie tylko najmłodszym.