Rano może zawieźć dzieci do szkoły, po południu stanąć pod biurem, a wieczorem zamienić się w sypialnię z widokiem na gwiazdy. Mercedes odświeżył Marco Polo, dodając mu więcej przestrzeni, wygodniejsze rozwiązania kempingowe oraz elektronikę. Kampervany zyskują na popularności nie bez powodu. Dają wolność zwiedzania znaną z kamperów, ale bez konieczności poruszania się pojazdem o gabarytach małej ciężarówki. Mieszczą się na zwykłych parkingach, można nimi wjechać do garażu galerii handlowej, a na co dzień pełnią funkcję rodzinnego vana.

Mercedes właśnie odświeżył swojego przedstawiciela tego segmentu. Nowy Marco Polo nadal bazuje na Klasie V, ale otrzymał szereg zmian dotyczących przede wszystkim części mieszkalnej, komfortu i wyposażenia.

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Mercedes Marco Polo Foto: Materiały prasowe

Więcej miejsca nad głową i widok na gwiazdy

Jedną z ważniejszych zmian jest nowy podnoszony dach wykonany z wytrzymałego i lekkiego, dwuwarstwowego aluminium. Po podniesieniu jego tylnej części użytkownicy zyskują dodatkowe 10 cm przestrzeni nad głową. W przestrzeni pod dachem pojawiło się również nastrojowe oświetlenie LED. Można wybierać pomiędzy chłodnym, bardziej energetyzującym światłem a ciepłymi odcieniami, które lepiej pasują do wieczoru spędzanego na kempingu.



Mercedes zastosował także nowy dach przesuwny, a po raz pierwszy w Marco Polo pojawił się panoramiczny otwór w dachu uchylnym. W dzień oznacza to więcej naturalnego światła i świeżego powietrza. Nocą – widok na niebo bez konieczności wychodzenia ze śpiwora.

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Mercedes Marco Polo Foto: Materiały prasowe

Mercedes Marco Polo Foto: Materiały prasowe

Markiza łatwiejsza w obsłudze

Przeprojektowano również markizę. Można ją teraz łatwiej montować i demontować, co przydaje się chociażby przed wizytą na myjni. Korba służąca do ręcznego rozwijania i zwijania została schowana w uchwycie markizy, dzięki czemu nie zajmuje dodatkowego miejsca. Zmienił się także system zaciemniania wnętrza. Osłony wokół kokpitu są mocowane magnetycznie, co ma ułatwić przygotowanie samochodu do noclegu oraz zapewnić więcej prywatności podczas postoju.

Mercedes Marco Polo Foto: Materiały prasowe

Marco Polo gra także po wyłączeniu samochodu

Nowością jest system nagłośnienia opracowany specjalnie dla Marco Polo. Składa się z ośmiu głośników i subwoofera. Co ważne w przypadku samochodu, który po zaparkowaniu staje się przestrzenią mieszkalną, muzyki można słuchać również po wyłączeniu systemu multimedialnego. Łączność Bluetooth pozwala korzystać z zestawu audio także podczas postoju na kempingu.

Mercedes Marco Polo Foto: Materiały prasowe

Inteligentny dom, tylko że na kołach

Mercedes rozwija również system Mercedes Advanced Control, czyli MBAC. Rozwiązanie stosowane w Marco Polo od 2019 r. integruje funkcje części mieszkalnej samochodu i pozwala zarządzać nimi podobnie jak urządzeniami w inteligentnym domu. W nowej wersji system został rozszerzony. Z poziomu centralnego wyświetlacza lub aplikacji MBAC na smartfonie można teraz sterować m.in. ambientowym oświetleniem LED w podnoszonym dachu oraz zmodernizowanym systemem nagłośnienia.

Zmiany objęły również elementy mniej efektowne, ale podczas dłuższych podróży prawdopodobnie jeszcze ważniejsze. Mercedes poprawił składane stoły, zoptymalizował prowadnice szuflad i przeprojektował panel sterowania kanapy rozkładanej do funkcji łóżka. Pojawiła się także bardziej energooszczędna lodówka.

Mercedes Marco Polo Foto: Materiały prasowe

Marco Polo będzie powstawał wewnątrz sieci Mercedesa

Zmiany dotyczą nie tylko samego samochodu. Model na 2026 rok ma być pierwszą generacją Marco Polo, której proces produkcji będzie w pełni realizowany w zakładach Mercedesa. Bazowa Klasa V nadal powstaje w fabryce Mercedes Vans w Vitorii w Hiszpanii. Następnie samochód trafia do zakładu w Ludwigsfelde w Niemczech, gdzie jest przebudowywany na Marco Polo.

Mercedes Marco Polo Foto: Materiały prasowe

Nowy Marco Polo nie próbuje więc zmieniać recepty, która od lat jest jego największym atutem. Nadal ma być samochodem wystarczająco eleganckim i komfortowym do codziennej jazdy, a po zaparkowaniu zamieniać się w niewielki dom na kołach. A jego tajną bronią jest możliwość noclegu blisko natury. Nie tylko tam, gdzie nie ma hoteli, ale również tam, gdzie nie mogą parkować duże kampery. Szczególnie obecnie, kiedy możliwości podróżowania samolotami są ograniczone, kampervany dochodzą do głosu i otwierają możliwość poznawania jakże ciekawej i różnorodnej Europy. A wystarczy przymocować do Marco Polo z tyłu deskę surfingową i obrać kurs na Tarifę, by zdecydowanie zwiększyć możliwości poznawcze i stać się odkrywcą nie tylko natury.