Poziom 3 jazdy autonomicznej oznacza, że w określonych warunkach samochód może samodzielnie prowadzić, a osoba za kierownicą nie musi stale nadzorować sytuacji i być gotowa do natychmiastowej reakcji. Takiej funkcji nie oferuje obecnie żaden model Volkswagena sprzedawany w Europie ani w Stanach Zjednoczonych.

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VW ID. Unyx 06 Foto: Materiały prasowe

Volkswagen rozwija autonomię razem z Horizon Robotics

Przy opracowaniu systemu niemiecki koncern współpracuje z chińską firmą Horizon Robotics. Obie spółki utworzyły joint venture Carizon, które odpowiada za rozwój technologii wspomagania i automatyzacji jazdy. Nowe rozwiązanie ma lepiej analizować otoczenie samochodu i przewidywać zachowanie innych uczestników ruchu. To jeden z kluczowych elementów niezbędnych do przejścia od systemów, które przede wszystkim pomagają kierowcy, do takich, które w określonych sytuacjach mogą faktycznie go zastąpić.

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Technologia zostanie zintegrowana z China Electronic Architecture, czyli CEA – pierwszą architekturą elektroniczną i elektryczną Volkswagena opracowaną lokalnie w Chinach. Ma ona umożliwić szybsze wdrażanie rozbudowanych funkcji zautomatyzowanej jazdy w wielu liniach modelowych.

Carizon nie zaczyna od zera. System ADAS poziomu L2+ jest już dostępny w kilku modelach Volkswagena oferowanych w Chinach, w tym w ID. UNYX 06 i ID. UNYX 07. Oferuje m.in. funkcję Navigate on Autopilot podczas jazdy autostradowej oraz parkowanie z pamięcią wcześniej wykonanych manewrów.

VW ID. Unyx 07 Foto: Materiały prasowe

Kiedyś technologia jechała z Europy do Chin. Teraz kierunek się odwraca

– Chiny stały się jednym z kluczowych centrów innowacji i technologii Grupy Volkswagen, szczególnie w zakresie oprogramowania, sztucznej inteligencji i zautomatyzowanej jazdy – powiedział Oliver Blume, prezes Grupy Volkswagen. – Pogłębiona współpraca w ramach Carizon dodatkowo wzmacnia nasze możliwości opracowywania i skalowania rozwiązań zautomatyzowanej jazdy opartych na AI.

VW ID. Unyx 09 Foto: Materiały prasowe

Dla Volkswagena to także symboliczna zmiana kierunku. Jeszcze niedawno technologie opracowywane w Europie trafiały do Chin. Teraz to właśnie chińskie centrum rozwoju ma dostarczać rozwiązania, które z czasem mogą być wykorzystywane również poza tamtejszym rynkiem. W wyścigu o autonomiczną jazdę Volkswagen coraz wyraźniej spogląda więc na Wschód.