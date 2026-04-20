27 premier – nowość co kwadrans

Media Day to prawdziwy maraton pokazów – nowości będą prezentowane co 15 minut. Oficjalne otwarcie targów uświetni polska premiera elektrycznego SUV-a Mazda CX-6e. Wśród kluczowych debiutów tegorocznej edycji znajdą się m.in.:

• Kia Seltos

• Hyundai Ioniq 6 N

• Jaecoo 8 Super Hybrid

• RAM Rampage

• Kawasaki Ninja ZX-10R

Pełna lista jest jednak dużo bardziej rozbudowana i można ją znaleźć na stronie wydarzenia. Co ważne – nie trzeba być przedstawicielem mediów, aby przyjść na targi tego dnia.

Świat Supercarów

W pawilonie 3A zgromadzą się najbardziej ekskluzywne maszyny. Niewątpliwą gwiazdą będzie polska premiera Aston Martin Vantage S (680 KM). W strefie Karlik Luxury Cars x Positive Ways zaprezentowane zostaną m.in. hybrydowy Aston Martin Valhalla, Ferrari SF90 XX oraz Lamborghini Revuelto.

Adrenalina na Placu Marka

Zewnętrzna strefa Stunt Wars Poland to serce ekstremalnych pokazów. Widzowie zobaczą kaskaderskie popisy Stunter13 oraz profesjonalny drifting w wykonaniu Dominika Pawłowskiego i Patryka Detmera. Chętni będą mogli skorzystać z Drift Taxi.

Mistrzowska elita na wyciągnięcie ręki

W halach targowych fani będą mieli unikalną okazję, by spotkać się z absolutną czołówką polskiego sportu: Bartosz Zmarzlik (czwartek), Kajetan Kajetanowicz (piątek), Kuba Przygoński (sobota). Nie zabraknie też wybitnych zawodniczek, które z sukcesami przełamują stereotypy w motorsporcie: Gosia Rdes, Karolina Pilarczyk, Kornelia Olkucka. Będą również tacy, dla których wiek nie stanowi bariery w walce o najwyższe trofea: Borys Piotrowski i Aleksander Pelikański (Młody Pelikan).

Ekipa TVN Turbo

Stoisko TVN Turbo tradycyjnie stanie się centrum spotkań z najpopularniejszymi ekspertami szklanego ekranu. To jedyna okazja, by zobaczyć na żywo bohaterów kultowych programów wraz z ich unikalnymi projektami:

• Przemek Szafrański: Zaprezentuje dwa skrajne bieguny motoryzacji – luksusowego Jaguara XJS V12 oraz filmową legendę, DeLoreana DMC-12.

• Grzegorz Duda: Pokaże wszechstronnego VW Multivana T7 "Avantura" oraz ikonę rajdów – Lancię Deltę HF Turbo Integrale.

• Adam Klimek: Ekspert od spraw beznadziejnych pojawi się z potężnym Dodge Viperem, znanym z programu „Naprawy nie do naprawy”.

• Robert Michalski: Zaprezentuje unikalnego VW Passata 4.0 W8 Stradale.

• Łukasz "Tasiem" Tasiemski: Fanów adrenaliny zaprosi do obejrzenia swojej Alfy Romeo w specyfikacji drift.

Na stoisku obecni będą również: Dawid Andres, Paweł Miszta, Grzegorz Leszko, Łukasz Bąk, Kacper Jeneralski oraz Marcin Wąsikowski.

Informacje praktyczne

Poznań Motor Show razem z Targami Techniki Motoryzacyjnej (na które obowiązuje ten sami bilet) zajmuje pawilony: 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 8A.

• Godziny: Czwartek (09:00-18:00), Piątek-Niedziela (10:00-18:00)

• Bilety: Wyłącznie na ToBilet.pl. Do 19 kwietnia dostępne w niższych cenach.

