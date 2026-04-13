Najnowsze dane pokazują, że liczba kradzieży samochodów w Polsce w 2025 r. spadła o 10,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem – informuje Interia. To już czwarty rok z rzędu, gdy utrzymuje się trend spadkowy. Oznacza to, że spośród około 23,5 mln samochodów osobowych i dostawczych w Polsce skradzione pojazdy stanowiły mniej niż 0,02 proc. Dla porównania pod koniec lat 90. skala zjawiska była wielokrotnie większa. W rekordowym 1999 r. zniknęły aż 71 543 auta, a jeszcze w 2005 r. liczba skradzionych pojazdów przekraczała 45 tys.

Mazowsze pozostaje centrum kradzieży samochodów

Choć ogólna liczba kradzieży maleje, okazuje się, że złodzieje są najbardziej aktywni w tych samych rejonach. Największe ryzyko utraty auta wciąż dotyczy województwa mazowieckiego. W 2025 r. skradziono tam 1811 pojazdów, co stanowiło aż 38 proc. wszystkich przypadków w kraju. Największy udział miała Warszawa, gdzie wyrejestrowano 1146 skradzionych aut. To ponad 24 proc. wszystkich kradzieży w Polsce. Na drugim końcu zestawienia znalazły się województwa opolskie i podlaskie. Tam liczba kradzieży była najmniejsza – odpowiednio 48 i 47 pojazdów.

Te samochody najczęściej padają łupem złodziei

Najczęściej kradzioną marką w Polsce ponownie została Toyota. W 2025 r. zniknęło 950 aut tej marki, a więc więcej niż rok wcześniej. Była to jedyna marka w pierwszej dziesiątce, która zanotowała wzrost. Blisko trzy czwarte wszystkich skradzionych Toyot pochodziło z Mazowsza (niemal połowa z Warszawy). Wśród modeli najczęściej znikały Toyota Corolla, Toyota RAV4 i Toyota C-HR.

Dane pokazują, że złodzieje najczęściej wybierają samochody kilkuletnie, zwłaszcza z roczników 2019 i 2021. Znacznie rzadziej interesują się autami starszymi niż dziesięcioletnie. W statystykach pojawiają się również stosunkowo rzadko spotykane pojazdy, w tym niektóre modele Jeepa, Porsche czy Maserati. Złodzieje niespecjalnie interesują się z kolei popularną w Polsce Dacią Duster czy Renault Austral.