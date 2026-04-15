W dniach 23–26 kwietnia 2026 Międzynarodowe Targi Poznańskie, jak co roku, staną się motoryzacyjnym centrum tej części Europy. Tegoroczna edycja Poznań Motor Show to połączenie luksusu, sportowych emocji, off-roadowej siły oraz ekologicznej przyszłości.

Na zwiedzających łącznie czeka 10 hal wypełnionych premierami i technologią, a do tego miasteczko bezpieczeństwa oraz ekscytujące pokazy na zewnątrz.

TVN Turbo i gwiazdy motorsportu

Targi to nie tylko maszyny, ale przede wszystkim ludzie i emocje. Na miejscu obecna będzie ekipa TVN Turbo, relacjonująca najważniejsze wydarzenia i przeprowadzająca wywiady z ekspertami. Fanów adrenaliny przyciągnie obecność Karoliny Pilarczyk na stoisku marki Polaris, a także spotkania z czołowymi zawodniczkami wyścigowymi: Gosią Rdest i Kornelią Olkucką. Plac Marka ożyje dzięki pokazom stuntu, m.in. w wykonaniu Rafała Pasierbka - Stunter13.

Polskie rzemiosło i amerykańska potęga

Pawilon 3A stanie się świątynią najwyższej jakości rzemiosła, gdzie polska ekipa RCR Cars zaprezentuje karbonową, niezwykle lekką interpretację klasycznego Porsche 964. W tej samej przestrzeni podziwiać będzie można również inżynieryjny kunszt marek McLaren oraz Alpine. Ciekawe supercary zaprezentuje również ekipa Positive Ways.

Z kolei w pawilonie 5 wzrok przyciągnie stoisko A!W Forged. Można tam będzie poczuć duszę amerykańskiej motoryzacji w jej najnowocześniejszym wydaniu: od hybrydowej, błyskawicznej Corvette E-Ray, po budzącego respekt, w pełni elektrycznego muscle-cara Dodge Charger Daytona. Ofertę uzupełnią potężne pick-upy RAM Rampage oraz legendarny Ford F-150.

Globalna ofensywa i rynkowe premiery

Targi w Poznaniu to miejsce wielkich debiutów i powrotów:

• GAC: Chiński gigant zaprezentuje futurystycznego SUV-a Aion V, model Hyptec HT z drzwiami typu „gull-wing” oraz tajemniczą premierę nowego modelu elektrycznego, która zostanie ujawniona w pierwszego dnia wydarzenia (23.04).

• DR Automobiles: Włoska marka pokaże aż 11 modeli, od rodzinnych SUV-ów po ekstremalnie terenowy model ICH-X K3, stawiając na styl i ekonomię instalacji LPG.

• KGM Polska: Marka (dawniej SsangYong) zaprezentuje strefy „Adventure” i „Hybrid” z nowym Actyonem i Torresem HEV.

• BAIC & HONGQI: Luksus i nowoczesność prosto z Azji, w tym limuzyny H9 oraz terenowe bestie serii BJ.

• Leapmotor: Polska premiera elektrycznego hatchbacka B05 oraz modeli B10 i C10.

Dwukołowa rewolucja

Salon Motocyklowy zaprezentuje nową generację maszyn:

• BENDA: Prawdziwy pokaz różnorodności – od flagowego cruisera Dark Flag 950 V4, przez futurystyczny LFC 700 PRO, aż po innowacyjną hybrydę P51.

• ZXMOTO: Absolutna premiera sportowych maszyn, w tym modelu 820RR (150 KM), wywodzącego się prosto z torów World Supersport.

• KOVE Moto: Dakarowa legenda z modelem 450 Rally oraz podróżniczym 800X PRO.

• Velocifero: Designerskie, włoskie skutery miejskie 125 cm³ stworzone przez Alessandro Tartariniego.

Elegancja, bezpieczeństwo i przyszłość logistyki

Po przerwie na targi powraca Volvo Firma Karlik z projektem Volvo For Safety. Na Placu PWK stanie mobilne miasteczko z 12 symulatorami, które pozwolą doświadczyć m.in. dachowania pojazdu. W Pawilonie 3A fani ekologii zobaczą elektryczne pojazdy użytkowe marki Nextem (modele ORCA i VAQUITA) oraz innowacyjny, elektryczny UTV od WEV Moto. O nienaganny wygląd aut zadbają liderzy ochrony lakieru, m.in.: ADBL oraz Rivashield.

Informacje praktyczne

Ekspozycja Poznań Motor Show 2026 zlokalizowana jest w pawilonach 3, 3A, 4, 5, 5A oraz 6. Równolegle, w pawilonach 7, 7A, 8 i 8A, odbywać się będą Targi Techniki Motoryzacyjnej. Bilet wstępu na Poznań Motor Show upoważnia do wejścia na oba wydarzenia.

Transport i bilety:

• Zwiedzający posiadający bilet zakupiony drogą elektroniczną (online) są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Poznaniu w dniu ważności biletu.

• Do 19 kwietnia 2026 r. bilety dostępne są w niższej cenie przedsprzedażowej. Po tym terminie obowiązywać będą ceny regularne.

Godziny otwarcia:

• Czwartek (23.04): 09:00 – 18:00

• Piątek – Niedziela (24-26.04): 10:00 – 18:00

