Włoski debiut i technologia ThermoHybrid

Jednym z ciekawszych punktów tegorocznych targów będzie polski debiut marki DR Automobiles. Ten europejski producent z siedzibą we włoskim regionie Molise wchodzi na nasz rynek z rozmachem, prezentując aż jedenaście modeli. Wyróżnia ich autorski system ThermoHybrid.

W przeciwieństwie do wielu marek, które montują instalacje gazowe w punktach dealerskich, DR Automobiles integruje systemy bifuel (LPG) bezpośrednio w swoich włoskich zakładach we współpracy z renomowaną firmą BRC. Takie rozwiązanie gwarantuje najwyższą jakość montażu i pełną integrację z elektroniką pojazdu. To rzadkie podejście, które łączy włoski design z wyjątkowo niskimi kosztami eksploatacji, a wszystko to pod ochroną 5-letniej gwarancji.

Volvo powraca z misją bezpieczeństwa

Do Poznania po dłuższej przerwie powraca marka Volvo (Firma Karlik). Szwedzki producent nie ogranicza się jedynie do ekspozycji najnowszych, eleganckich modeli, ale stawia na edukację w praktycznym wydaniu. Na Placu PWK powstanie Miasteczko Bezpieczeństwa „Volvo For Safety”.

Sercem projektu jest aż 12 zaawansowanych symulatorów wypadków i zdarzeń drogowych. Odwiedzający będą mogli w bezpiecznych warunkach poczuć siły działające podczas dachowania pojazdu czy zderzenia przy niewielkiej prędkości. To interaktywne centrum pokazuje, że bezpieczeństwo to nie tylko systemy w samochodzie, ale przede wszystkim świadomość kierowcy. Ideą Volvo od dekad pozostaje misja „Zero ofiar, zero wypadków”, a targi w Poznaniu to najlepsze miejsce, by poznać tę filozofię od kuchni.

Potwierdzone marki i rynkowe hity

Lista wystawców Poznań Motor Show 2026 imponuje różnorodnością. Swoją obecność potwierdzili już tacy giganci jak Renault, Kia, Hyundai, Mazda, Honda oraz Dacia. Fani motoryzacji zza oceanu z pewnością zatrzymają się przy stoiskach marek RAM, Dodge oraz Corvette, a miłośnicy brytyjskiej inżynierii będą mogli podziwiać najnowsze konstrukcje McLarena oraz surowego terenowca Ineos.

Obok nich w pawilonach zameldują się nowi gracze na polskim rynku, jak Omoda czy BAIC. Silną reprezentację będą miały także pojazdy rekreacyjne i jednoślady – od specjalizujących się w ff-roadzie maszyn marki Polaris, po luksusowe motocykle Phelon & Moore. Całość stworzy szeroki przekrój technologii: od klasycznych, mocnych silników spalinowych, przez fabryczne instalacje LPG, aż po nowoczesne napędy elektryczne.

Emocje prosto z ekranu i toru

Poznań Motor Show to także bliskie spotkania z postaciami znanymi z telewizji. W strefie TVN Turbo pojawią się m.in. Grzegorz Duda i Przemek Szafrański. To unikalna okazja, by z bliska obejrzeć ich autorskie projekty – od luksusowego Jaguara XJS V12 po legendarnego DeLoreana czy Lancię Deltę. Na miejscu spotkać będzie można również Karolinę Pilarczyk, Gosię Rdest, Kornelię Olkucką i Młodego Pelikana.

Dla tych, którzy od blasku lakieru wolą zapach palonej gumy, przygotowano strefę zewnętrzną. Profesjonalni drifterzy oraz kaskaderzy motocyklowi zaprezentują widowiskowe pokazy stuntu i precyzyjnej jazdy bokiem. Głodni adrenaliny będą mogli osobiście usiąść obok kierowców i przejechać się Drift Taxi.

Zobacz osobiście, poczuj na żywo

Bezpośrednie porównanie detali wykończenia setek modeli, sprawdzenie ergonomii wnętrza czy poczucie atmosfery w strefie pokazów to doświadczenia, których nie zastąpi żadna relacja wideo czy galeria zdjęć. Poznań Motor Show pozwala na weryfikację rynkowych zapowiedzi w jednym miejscu i czasie, co dla wielu odwiedzających jest kluczowym argumentem przy planowaniu wizyty. Zakup wejściówki online z wyprzedzeniem to obecnie najwygodniejszy sposób na zapewnienie sobie udziału w wydarzeniu – pozwala uniknąć kolejek do kas na miejscu i daje gwarancję płynnego wejścia do hal targowych w najbardziej intensywny motoryzacyjny weekend roku.

Kiedy? 23-26 kwietnia 2026.

Gdzie? Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Materiał Promocyjny