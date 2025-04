Tegoroczne targi potrwają 4 dni. Pierwszy dzień (24.04) zarezerwowany był dla prasy, ale kolejne hale targowe otwarte będą dla wszystkich zwiedzających. Ceny biletów wstępu kupionych w MTP wynoszą 50 złotych, bilet z kartą dużej rodziny to koszt 35 zł. Natomiast na stronie tobilet ceny są wyższe i kosztują odpowiednio na piątek 25 kwietnia - 65 zł, sobota 26 kwietnia - 70 zł, niedziela 27 kwietnia - 65 zł, a bilet z kartą dużej rodziny - 45 zł. Dzieci do 6 roku, które nie ukończyły 7 lat mają wstęp za darmo.

Reklama

Największą atrakcją tegorocznych targów będą motoryzacyjne premiery, a będzie ich aż około 20. Poza tym liczyć można na samochodowe perełki takie jak Ferrari 812 GTS N-LARGO firmy Novitec – jeden z zaledwie 18 egzemplarzy na świecie, Mercedesa-Maybacha SL 680 Monogram Series, Corvette E-Ray, RAM RHO, Lamborghini Revuelto, Ferrari 812, Rolls Royce Ghost, Range Rover Brabus 600, Bentley Continental GT, Ferrari Purosangue.

Jedną z premier jest zmodernizowana Kia EV6 Foto: mat. prasowe

W tym roku na Motor Show zobaczymy wyjątkowo dużo premier

Nie zabraknie też samochodów, które dopiero co miały swoje światowe premiery i pierwszy raz pojawią się w Polsce. Wśród nich wymienić można Mazdę 6e, Kię PV5 i EV6 po faceliftingu, Omodę 9 Super Hybrid, Renault 5, Dacię Bigster, Baic BJ30, Suzuki eVitara czy Defendera OCTA. Po raz pierwszy w Poznaniu pojawi się wiele chińskich marek motoryzacyjnych. Dla kilku z nich Motor Show będzie okazją do debiutu na polskim rynku. Swoje premierowe przedstawienie się publiczności będą miały m.in. JAC Motors, Dongfeng czy Honqi. W tym roku na targach po raz pierwszy pojawią się limitowane modele kultowych zabawek od Hot Wheels czy bolid Lego Technic McLaren F1 w skali 1 do 1. Patrząc na listę premier jest duża szansa, że tegoroczny Poznań Motor Show pobije zeszłoroczny rekord frekwencji.