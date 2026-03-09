Reklama

Dacia znalazła własną drogę w rywalizacji z chińskimi markami

Dacia przygotowuje premierę zupełnie nowego modelu. Samochód o nazwie Striker zostanie oficjalnie zaprezentowany 10 marca. Dacii w tym segmencie jeszcze nie było i Škoda może się zdziwić.

Publikacja: 09.03.2026 08:00

Dacia Striker

Dacia Striker

Foto: Materiały prasowe

Robert Harasim

Producent zapowiada model o praktycznym nadwoziu zbliżonym do kompaktowego kombi, z podniesionym prześwitem i stylizacją inspirowaną crossoverami. W gamie marki nowość ma zostać pozycjonowana powyżej Joggera i uzupełnić ofertę obok większego SUV-a o nazwie Bigster.

Z dotychczas ujawnionych informacji wynika, że Striker ma być samochodem skierowanym do klientów szukających możliwie przestronnego auta rodzinnego w relatywnie niskiej cenie. Według wstępnych zapowiedzi bazowa cena może wynieść poniżej 100 tys. zł, co w segmencie kompaktowym byłoby jedną z najniższych wartości na rynku.

Dacia Striker

Dacia Striker

Foto: Materiały prasowe

Skąd nazwa Striker? Sportowa metafora w motoryzacji

O co chodzi z nazwą? Może brzmieć nietypowo i budzić kontrowersje – w końcu striker to m.in. „strajkujący”. Rumuński producent argumentuje jednak, że wpisuje się ona w dotychczasową strategię nazewnictwa z końcówką „-er”, obecną już w modelach takich jak Duster, Jogger czy Bigster. Sam termin „striker” można powiązać przede wszystkim ze sportem: tam oznacza zawodnika ofensywnego – w piłce nożnej napastnika odpowiedzialnego za zdobywanie bramek, w sportach walki specjalistę od walki w stójce, a w kręglach to rzut strącający wszystkie kręgle za jednym razem. Producent sugeruje w ten sposób, że nowy model ma być „mocnym uderzeniem” w segmencie kompaktowych samochodów.

Dacia Jogger

Dacia Jogger

Foto: Materiały prasowe

Kombi z charakterem crossovera

Jak będzie wyglądać nowa Dacia? Striker ma mieć nadwozie przypominające klasyczne kombi, ale z elementami typowymi dla crossoverów. Oznacza to podniesiony prześwit, plastikowe osłony nadkoli i bardziej terenowy styl. Już niedługo przekonamy się, czym będzie się różnił od Dacii Jogger. Striker może skusić klientów, którzy wahają się między bardziej praktycznymi kombi a bardziej modnymi crossoverami – albo tych, którzy tęsknią za czasami popularności podniesionych kombi, w rodzaju Volvo Cross Country czy Subaru Outback. Bezpośrednim rywalem mogłaby być także Škoda Octavia Scout, tyle że czeska marka już tej wersji nie oferuje. Punkt dla Dacii!

Na opublikowanych zapowiedziach widać kilka elementów stylistycznych. Z tyłu pojawiają się kanciaste lampy LED, a na klapie bagażnika umieszczono duży napis „Striker”. W materiałach zapowiadających model widać również zabudowany grill z dużym napisem Dacia, który wpisuje się w aktualny język stylistyczny marki. Zamiast klasycznego emblematu producent zdecydował się na prosty napis, co jest elementem strategii ograniczania kosztów produkcji.

Platforma CMF-B – sprawdzona baza Renault

Nowy model powstanie na platformie CMF-B, która jest wspólną architekturą dla wielu samochodów koncernu Renault. Na tej samej płycie podłogowej zbudowano m.in. Dacię Duster, Joggera oraz Bigstera, a także kilka modeli Renault.

Zastosowanie tej platformy oznacza, że Striker będzie konstrukcyjnie zbliżony do innych modeli marki – głównie do Bigstera. Jednocześnie CMF-B narzuca pewne ograniczenia konstrukcyjne. Samochody na tej architekturze są zwykle nieco węższe niż niektóre modele konkurencji.

Choć producent nie pokazał jeszcze pełnych zdjęć kabiny, wiadomo, że architektura wnętrza będzie zbliżona do tej zastosowanej w Dacii Bigster. Oznacza to obecność cyfrowych zegarów oraz wolnostojącego ekranu systemu multimedialnego, który w podstawowej wersji ma mieć około 10 cali.

Wnętrze inspirowane Bigsterem i system YouClip

We wnętrzu pojawi się także system YouClip, czyli rozwiązanie pozwalające na mocowanie różnych akcesoriów – na przykład uchwytu na telefon czy dodatkowych elementów wyposażenia. Dacia stosuje ten system już w innych modelach.

Producent zapowiada również zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu oraz nacisk na praktyczność kabiny i przestrzeń bagażową. Samochód ma oferować duży bagażnik i możliwość wykorzystania akcesoriów turystycznych znanych z modeli Jogger czy Duster.

Mild hybrid, LPG i klasyczna hybryda

Striker ma korzystać z napędów stosowanych już w nowych modelach marki. W gamie mają znaleźć się: układ mild hybrid z silnikiem 1.2 o mocy około 140 KM, współpracujący z manualną skrzynią biegów, wersja przystosowana fabrycznie do zasilania LPG, bazująca na tej samej jednostce, oraz hybrydowy napęd o mocy systemowej 155 KM, znany z Bigstera.

Hybrydowy układ wykorzystuje silnik benzynowy 1.8, silnik elektryczny o mocy 50 KM oraz akumulator o pojemności 1,4 kWh. Według producenta podczas jazdy miejskiej nawet 80 proc. dystansu może być pokonywane w trybie elektrycznym.

Większość wersji napędowych ma oferować napęd na przednie koła, ale w planach pojawia się również wariant z napędem na cztery koła.

Produkcja w Turcji i strategia Grupy Renault

Produkcja Strikera ma odbywać się w Turcji, natomiast zakłady Dacii w Rumunii mają koncentrować się na wytwarzaniu SUV-ów – przede wszystkim Dustera i Bigstera.

Taki podział produkcji jest elementem reorganizacji w ramach Grupy Renault, która stopniowo rozwija portfolio Dacii w kierunku większych i bardziej zróżnicowanych modeli.

Więcej szczegółów dotyczących samochodu poznamy podczas oficjalnej premiery zaplanowanej na 10 marca 2026 r. Wtedy producent ma ujawnić pełną specyfikację modelu, dane techniczne oraz szczegóły dotyczące wyposażenia i cen.

Dacia zapowiada, że Striker ma być kolejnym modelem oferującym możliwie niski koszt zakupu przy zachowaniu dużej przestrzeni i praktyczności. W świecie wciąż drożejących aut kombi, Dacia może skusić klientów – i pokrzyżować plany chińskim producentom.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé
Tu i Teraz
Czy wielkie ekrany i atomowe osiągi w nowym AMG zastąpią emocje silnika V8?
Lexus NX 450h
Tu i Teraz
Raport JD Power 2026: trzyletnie samochody mają coraz więcej usterek
Tesla Model 3
Tu i Teraz
Prawie połowa nie przechodzi przeglądu. Czy Tesla to jakościowa porażka?
