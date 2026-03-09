Producent zapowiada model o praktycznym nadwoziu zbliżonym do kompaktowego kombi, z podniesionym prześwitem i stylizacją inspirowaną crossoverami. W gamie marki nowość ma zostać pozycjonowana powyżej Joggera i uzupełnić ofertę obok większego SUV-a o nazwie Bigster.

Z dotychczas ujawnionych informacji wynika, że Striker ma być samochodem skierowanym do klientów szukających możliwie przestronnego auta rodzinnego w relatywnie niskiej cenie. Według wstępnych zapowiedzi bazowa cena może wynieść poniżej 100 tys. zł, co w segmencie kompaktowym byłoby jedną z najniższych wartości na rynku.

Dacia Striker Foto: Materiały prasowe

Skąd nazwa Striker? Sportowa metafora w motoryzacji

O co chodzi z nazwą? Może brzmieć nietypowo i budzić kontrowersje – w końcu striker to m.in. „strajkujący”. Rumuński producent argumentuje jednak, że wpisuje się ona w dotychczasową strategię nazewnictwa z końcówką „-er”, obecną już w modelach takich jak Duster, Jogger czy Bigster. Sam termin „striker” można powiązać przede wszystkim ze sportem: tam oznacza zawodnika ofensywnego – w piłce nożnej napastnika odpowiedzialnego za zdobywanie bramek, w sportach walki specjalistę od walki w stójce, a w kręglach to rzut strącający wszystkie kręgle za jednym razem. Producent sugeruje w ten sposób, że nowy model ma być „mocnym uderzeniem” w segmencie kompaktowych samochodów.