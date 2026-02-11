Reklama
Najważniejszy elektryczny model BMW będzie produkowany w Europie

Nowe BMW i3 weszło w fazę produkcji przedseryjnej w Monachium. To kluczowy dla koncernu test europejskiej fabryki samochodów elektrycznych BMW.

Publikacja: 11.02.2026 05:00

BMW I3 2026

BMW I3 2026

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

BMW i3 to drugi model gamy Neue Klasse i pierwszy, który będzie wyjeżdżał z monachijskiej fabryki. Na rynku jest już BMW iX3, które powstaje na Węgrzech w Debreczynie. Poprzednia generacja BMW iX3 powstawała w Chinach. Widać wyraźnie, że BMW modyfikuje strategię i stawia na produkcję samochodów elektrycznych w Europie. Dlatego uruchomienie cyklu produkcyjnego modeli i3 w Monachium jest tak ważne dla koncernu.

Tesla Y
Na prąd
Załamanie sprzedaży Tesli w europejskim bastionie elektryków

Wiele wskazuje na to, że i3 okaże się najważniejszym modelem na prąd dla BMW. Niska sylwetka oznacza mniejsze opory powietrza i niższą masę, co pozytywnie wpłynie na zasięg BMW i3. Można się spodziewać, że nowe i3 znacznie przekroczy barierę 800 km w teście homologacyjnym WLTP. Przypomnijmy, że BMW iX3 osiąga nawet 805 km zasięgu WLTP.

BMW I3 2026

BMW I3 2026

Foto: Materiały prasowe

BMW i3 nie wraca. Powstaje od nowa jako elektryczna „trójka”

Nowe i3 nie jest następcą miejskiego, niszowego modelu sprzed dekady. To elektryczny odpowiednik Serii 3. Model ma wypełnić lukę pomiędzy kompaktowymi samochodami spalinowymi a droższymi elektrykami klasy premium, stając się jednym z najważniejszych wolumenowo aut marki w kolejnych latach.

Håkan Samuelsson - Prezes, Volvo Car Corporation
Tu i Teraz
Akcje Volvo Cars runęły. Rynek surowo ocenia wyniki i perspektywy spółki

BMW opublikowało oficjalne zdjęcia zamaskowanych egzemplarzy bliskich wersji seryjnej, aby uczcić ten kamień milowy, potwierdzając, że do fabryki trafiła już docelowa specyfikacja techniczna. Samochód powstał na dedykowanej platformie Neue Klasse, podczas gdy spalinowa Seria 3 pozostanie przy zmodernizowanej architekturze CLAR. Choć oba modele będą stylistycznie zbliżone, różnice konstrukcyjne są wyraźne: elektryczny i3 ma inną linię dachu, zmienione proporcje drzwi i okien oraz port ładowania w miejscu innym niż wlew paliwa w wersji spalinowej.

BMW I3 2026

BMW I3 2026

Foto: Materiały prasowe

Produkcja przedseryjna w Monachium: więcej niż standardowa próba

Dla zakładu w Monachium projekt i3 ma znaczenie strukturalne. Fabryka przez lata była przystosowana do produkcji modeli spalinowych i hybrydowych w układzie wielomodelowym. Przeniesienie pełnego procesu produkcji nowego elektryka do tego zakładu wymagało przebudowy kluczowych obszarów – w tym uruchomienia nowej lakierni, spawalni nadwozi oraz zintegrowanych systemów cyfrowej kontroli jakości i logistyki wewnętrznej. Faza przedprodukcyjna, zaplanowana z dużym wyprzedzeniem, służy testowaniu stabilności procesów, odporności łańcucha dostaw oraz przygotowaniu załogi.

Źródło: rp.pl

