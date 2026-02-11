BMW i3 to drugi model gamy Neue Klasse i pierwszy, który będzie wyjeżdżał z monachijskiej fabryki. Na rynku jest już BMW iX3, które powstaje na Węgrzech w Debreczynie. Poprzednia generacja BMW iX3 powstawała w Chinach. Widać wyraźnie, że BMW modyfikuje strategię i stawia na produkcję samochodów elektrycznych w Europie. Dlatego uruchomienie cyklu produkcyjnego modeli i3 w Monachium jest tak ważne dla koncernu.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Na prąd Załamanie sprzedaży Tesli w europejskim bastionie elektryków Sprzedaż Tesli w Europie od miesięcy słabnie, ale skala spadku w jednym z jej najwierniejszych do...

Wiele wskazuje na to, że i3 okaże się najważniejszym modelem na prąd dla BMW. Niska sylwetka oznacza mniejsze opory powietrza i niższą masę, co pozytywnie wpłynie na zasięg BMW i3. Można się spodziewać, że nowe i3 znacznie przekroczy barierę 800 km w teście homologacyjnym WLTP. Przypomnijmy, że BMW iX3 osiąga nawet 805 km zasięgu WLTP.

BMW I3 2026 Foto: Materiały prasowe

BMW i3 nie wraca. Powstaje od nowa jako elektryczna „trójka”

Nowe i3 nie jest następcą miejskiego, niszowego modelu sprzed dekady. To elektryczny odpowiednik Serii 3. Model ma wypełnić lukę pomiędzy kompaktowymi samochodami spalinowymi a droższymi elektrykami klasy premium, stając się jednym z najważniejszych wolumenowo aut marki w kolejnych latach.