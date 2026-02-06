Reklama

Hybrydy plug-in coraz mocniej napędzają rynek samochodów dostawczych

Hybrydy plug-in stają się coraz ważniejszym kierunkiem rozwoju miejskiego transportu dostawczego. Dla wielu firm PHEV staje się kompromisem między dieslem a elektrykiem, łącząc niższe koszty eksploatacji i możliwość jazdy bezemisyjnej z pełną funkcjonalnością pojazdu.

Publikacja: 06.02.2026 12:00

New Tourneo Connect PHEV

New Tourneo Connect PHEV

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Hybrydy plug-in pozwalają ograniczyć koszty eksploatacji bez ryzyka utraty funkcjonalności. Napędy PHEV dobrze wpisują się w te potrzeby, szczególnie w zastosowaniach miejskich i podmiejskich. Dobrym przykładem tej tendencji jest oferta Forda, który ma dziś jedną z najszerszych gam dostawczych hybryd plug-in na polskim rynku. W 2025 r. zarejestrowano łącznie 778 dostawczych Fordów PHEV, w tym 295 Rangerów, 147 Transitów Connect oraz 336 Transitów Custom. Dane pokazują, że napęd plug-in hybrid przestaje być niszowym rozwiązaniem, a zaczyna realnie funkcjonować w flotach.

New Tourneo Connect

New Tourneo Connect

Foto: Materiały prasowe

Z punktu widzenia użytkowników kluczową zaletą PHEV jest możliwość codziennej jazdy w trybie elektrycznym przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zasięgu dzięki silnikowi spalinowemu. W praktyce oznacza to niższe zużycie paliwa w mieście, mniejsze obciążenie elementów eksploatacyjnych oraz brak przestojów wynikających z konieczności planowania ładowania. Istotną rolę odgrywa także charakterystyka silnika elektrycznego – wysoki moment obrotowy dostępny od ruszenia ułatwia pracę z ładunkiem i manewrowanie w gęstej zabudowie miejskiej.

Strategia elektryfikacji „bez rewolucji”

W gamie Forda znajdują się dziś zarówno kompaktowe, jak i średnie samochody dostawcze z napędem PHEV. Transit Connect PHEV łączy 1,5-litrowy silnik benzynowy EcoBoost z jednostką elektryczną, oferując 150 KM mocy i do 116 km zasięgu w trybie elektrycznym. Większy Transit Custom PHEV wykorzystuje 2,5-litrowy silnik benzynowy pracujący w cyklu Atkinsona oraz akumulator o pojemności 11,8 kWh, co pozwala na przejechanie do 54 km bez użycia silnika spalinowego.

Ograniczona konkurencja na rynku dostawczych PHEV

Na tle Forda oferta innych producentów w segmencie dostawczych hybryd plug-in w Polsce pozostaje skromna. Rozwiązania PHEV oferuje m.in. koncern Stellantis, który wprowadził takie wersje do modeli Peugeot Partner, Citroën Berlingo oraz Opel Combo. Na rynku obecne są również pojazdy osobowo-użytkowe, takie jak Volkswagen Multivan eHybrid, wykorzystywane przez firmy jako alternatywa dla klasycznych vanów.

Wszystkie oferowane dziś w Polsce dostawcze hybrydy plug-in bazują na silnikach benzynowych. Producenci nie zdecydowali się jeszcze na wprowadzenie diesli PHEV do tego segmentu.

Ford Tourneo Custom

Ford Tourneo Custom

Foto: Materiały prasowe

Ewolucja zamiast gwałtownej zmiany w flotach firmowych

Dla wielu firm PHEV to sposób na ograniczenie kosztów i emisji w codziennej pracy, bez konieczności całkowitej zmiany modelu użytkowania floty. Elektryfikacja dostawczaków postępuje raczej ewolucyjnie niż rewolucyjnie – i wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się w najbliższych latach.

Źródło: rp.pl

Firmy Ford Motoryzacja samochody dostawcze
