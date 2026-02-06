Aktualizacja: 06.02.2026 19:32 Publikacja: 06.02.2026 12:00
New Tourneo Connect PHEV
Hybrydy plug-in pozwalają ograniczyć koszty eksploatacji bez ryzyka utraty funkcjonalności. Napędy PHEV dobrze wpisują się w te potrzeby, szczególnie w zastosowaniach miejskich i podmiejskich. Dobrym przykładem tej tendencji jest oferta Forda, który ma dziś jedną z najszerszych gam dostawczych hybryd plug-in na polskim rynku. W 2025 r. zarejestrowano łącznie 778 dostawczych Fordów PHEV, w tym 295 Rangerów, 147 Transitów Connect oraz 336 Transitów Custom. Dane pokazują, że napęd plug-in hybrid przestaje być niszowym rozwiązaniem, a zaczyna realnie funkcjonować w flotach.
New Tourneo Connect
Z punktu widzenia użytkowników kluczową zaletą PHEV jest możliwość codziennej jazdy w trybie elektrycznym przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zasięgu dzięki silnikowi spalinowemu. W praktyce oznacza to niższe zużycie paliwa w mieście, mniejsze obciążenie elementów eksploatacyjnych oraz brak przestojów wynikających z konieczności planowania ładowania. Istotną rolę odgrywa także charakterystyka silnika elektrycznego – wysoki moment obrotowy dostępny od ruszenia ułatwia pracę z ładunkiem i manewrowanie w gęstej zabudowie miejskiej.
W gamie Forda znajdują się dziś zarówno kompaktowe, jak i średnie samochody dostawcze z napędem PHEV. Transit Connect PHEV łączy 1,5-litrowy silnik benzynowy EcoBoost z jednostką elektryczną, oferując 150 KM mocy i do 116 km zasięgu w trybie elektrycznym. Większy Transit Custom PHEV wykorzystuje 2,5-litrowy silnik benzynowy pracujący w cyklu Atkinsona oraz akumulator o pojemności 11,8 kWh, co pozwala na przejechanie do 54 km bez użycia silnika spalinowego.
Na tle Forda oferta innych producentów w segmencie dostawczych hybryd plug-in w Polsce pozostaje skromna. Rozwiązania PHEV oferuje m.in. koncern Stellantis, który wprowadził takie wersje do modeli Peugeot Partner, Citroën Berlingo oraz Opel Combo. Na rynku obecne są również pojazdy osobowo-użytkowe, takie jak Volkswagen Multivan eHybrid, wykorzystywane przez firmy jako alternatywa dla klasycznych vanów.
Wszystkie oferowane dziś w Polsce dostawcze hybrydy plug-in bazują na silnikach benzynowych. Producenci nie zdecydowali się jeszcze na wprowadzenie diesli PHEV do tego segmentu.
Ford Tourneo Custom
Dla wielu firm PHEV to sposób na ograniczenie kosztów i emisji w codziennej pracy, bez konieczności całkowitej zmiany modelu użytkowania floty. Elektryfikacja dostawczaków postępuje raczej ewolucyjnie niż rewolucyjnie – i wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się w najbliższych latach.
