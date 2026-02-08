Aktualizacja: 08.02.2026 14:19 Publikacja: 08.02.2026 11:45
Trasa S7 na północ od Warszawy
Foto: Paweł Supernak
Za realizację zadania odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podkreślają drogowcy, obecne działania mają charakter przygotowawczy i są bezpośrednio związane z planowaną rozbudową trasy. Wycinka prowadzona jest na terenie gminy Łomianki, w rejonie Dziekanowa Leśnego, pomiędzy jezdniami równoległymi a głównym przebiegiem DK7. Prace odbywają się w godzinach 7:00–19:00, przy czym na jezdni głównej zaplanowano je poza godzinami szczytu. Mimo to możliwe są czasowe zawężenia pasów i spowolnienia ruchu, szczególnie w dni robocze.
Odcinek S7 Czosnów–Kiełpin będzie miał 9,2 km długości i zostanie poprowadzony w śladzie obecnej drogi krajowej. Docelowo powstaną dwie jezdnie z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Inwestycja obejmuje także budowę trzech węzłów drogowych: Czosnów, Palmiry i Sadowa, a także dróg równoległych przeznaczonych dla ruchu lokalnego.
GDDKiA zaznacza, że wycinka drzew jest tylko jednym z elementów całego procesu i będzie jej towarzyszyć tzw. rekompensata przyrodnicza. W ramach inwestycji zaplanowano nasadzenia 692 drzew (527 liściastych i 165 iglastych), blisko 4 tys. krzewów oraz około 7,8 tys. roślin pnących, m.in. wzdłuż ekranów akustycznych. Nowa zieleń ma ograniczyć oddziaływanie trasy na otoczenie i poprawić estetykę pasa drogowego.
Umowę na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” podpisano w listopadzie 2023 r.. Jej wartość to około 536 mln zł, a wykonawcą jest konsorcjum firm Fabe Polska, SP Sine Midas Stroy z Kazachstanu oraz Yörük Yapi İnşaat z Turcji. Zgodnie z kontraktem, zakończenie robót planowane jest na maj 2027 r.
Przed rozpoczęciem zasadniczych prac budowlanych konieczne jest jeszcze uzyskanie decyzji ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wniosek w tej sprawie złożono we wrześniu 2024 r. i – ze względu na skalę zadania – podzielono go na dwa pododcinki. Pododcinek A obejmuje niemal 9 km trasy, natomiast pododcinek B liczy 226 metrów i stanowi połączenie z przyszłym węzłem Kiełpin, realizowanym w ramach kolejnego etapu.
Odcinek Czosnów–Kiełpin to przedostatni brakujący fragment drogi ekspresowej S7 pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. Po jego ukończeniu do pełnego domknięcia trasy pozostanie około 13 km od Kiełpina do Warszawy. Ten fragment ma zostać poprowadzony częściowo nowym śladem, a na terenie Bemowa i Bielan – w tunelach. Umowę projektową podpisano w październiku 2024 r., a dokumentacja ma być gotowa w drugim kwartale 2027 r.. Choć na efekty trzeba jeszcze poczekać, pierwsze prace w terenie pokazują, że realizacja tej od lat wyczekiwanej inwestycji faktycznie ruszyła.
