Za realizację zadania odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podkreślają drogowcy, obecne działania mają charakter przygotowawczy i są bezpośrednio związane z planowaną rozbudową trasy. Wycinka prowadzona jest na terenie gminy Łomianki, w rejonie Dziekanowa Leśnego, pomiędzy jezdniami równoległymi a głównym przebiegiem DK7. Prace odbywają się w godzinach 7:00–19:00, przy czym na jezdni głównej zaplanowano je poza godzinami szczytu. Mimo to możliwe są czasowe zawężenia pasów i spowolnienia ruchu, szczególnie w dni robocze.

Odcinek S7 Czosnów–Kiełpin będzie miał 9,2 km długości i zostanie poprowadzony w śladzie obecnej drogi krajowej. Docelowo powstaną dwie jezdnie z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Inwestycja obejmuje także budowę trzech węzłów drogowych: Czosnów, Palmiry i Sadowa, a także dróg równoległych przeznaczonych dla ruchu lokalnego.

GDDKiA zaznacza, że wycinka drzew jest tylko jednym z elementów całego procesu i będzie jej towarzyszyć tzw. rekompensata przyrodnicza. W ramach inwestycji zaplanowano nasadzenia 692 drzew (527 liściastych i 165 iglastych), blisko 4 tys. krzewów oraz około 7,8 tys. roślin pnących, m.in. wzdłuż ekranów akustycznych. Nowa zieleń ma ograniczyć oddziaływanie trasy na otoczenie i poprawić estetykę pasa drogowego.