Valhalla to pierwszy seryjny supersamochód Astona Martina z silnikiem umieszczonym centralnie oraz pierwszy model marki z napędem typu plug-in hybrid. Produkcja została ograniczona do 999 egzemplarzy na cały świat.

Aston Martin Valhalla

Hybrydowy układ napędowy rodem z motorsportu

Układ napędowy PHEV generuje łącznie 1079 KM i 1100 Nm. Jego sercem jest specjalnie zaprojektowany, 4-litrowy silnik V8 biturbo rozwijający 828 KM. Współpracują z nim trzy silniki elektryczne o łącznej mocy 251 KM – dwa przy przedniej osi oraz jeden zintegrowany z nową, 8-biegową skrzynią DCT. Valhalla nie posiada klasycznego biegu wstecznego – cofanie realizują silniki elektryczne, rozwiązanie znane z motorsportu i hipersamochodów.

Osiągi plasują Valhallę w absolutnej czołówce świata supersamochodów. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 2,5 sekundy, a prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 350 km/h.