Aston Martin Valhalla
Valhalla to pierwszy seryjny supersamochód Astona Martina z silnikiem umieszczonym centralnie oraz pierwszy model marki z napędem typu plug-in hybrid. Produkcja została ograniczona do 999 egzemplarzy na cały świat.
Układ napędowy PHEV generuje łącznie 1079 KM i 1100 Nm. Jego sercem jest specjalnie zaprojektowany, 4-litrowy silnik V8 biturbo rozwijający 828 KM. Współpracują z nim trzy silniki elektryczne o łącznej mocy 251 KM – dwa przy przedniej osi oraz jeden zintegrowany z nową, 8-biegową skrzynią DCT. Valhalla nie posiada klasycznego biegu wstecznego – cofanie realizują silniki elektryczne, rozwiązanie znane z motorsportu i hipersamochodów.
Osiągi plasują Valhallę w absolutnej czołówce świata supersamochodów. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 2,5 sekundy, a prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 350 km/h.
Aerodynamika odgrywa tu kluczową rolę. Aktywne elementy nadwozia generują ponad 600 kg docisku już od 240 km/h i utrzymują go aż do prędkości maksymalnej. Całość powstała przy ścisłej współpracy z zespołem F1 Astona Martina. Podwozie oparto na karbonowym monokoku ważącym zaledwie 74 kg. Masa auta wynosi 1655 kg na sucho. Z przodu zastosowano zawieszenie typu push-rod, z tyłu układ pięciowahaczowy.
Wnętrze łączy wyścigową ergonomię z charakterystycznym dla Astona Martina poziomem wykończenia. Minimalistyczna stylistyka, karbon, Alcantara oraz nowy system HMI oferujący tryby jazdy od EV (do 14 km bezemisyjnie) po Race podkreślają bezkompromisowy charakter auta.
Kto jest właścicielem Astona Martina Valhalla? Wiadomo, że właścicielem nie jest Kuba Wojewódzki, który wrzucił na swój profil zdjęcie z polskim egzemplarzem Astona i dodał enigmatyczny podpis „ Najwyższy czas na wiosenne zakupy”. Jak podaje portal gorlice24.pl właścicielem luksusowej maszyny jest biznesmen z Sądecczyzny Krzysztof Horowski, który łączy motoryzacyjną pasję z działalnością charytatywną na rzecz dzieci.
