Pierwsza Valhalla w Polsce. Aston Martin za milion euro trafił do właściciela

Do Polski trafił pierwszy egzemplarz Astona Martina Valhalla – jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie supersamochodów na świecie. Hybrydowy model typu plug-in o mocy przekraczającej 1000 KM, opracowany przy ścisłej współpracy z zespołem Formuły 1, został właśnie przekazany nowemu właścicielowi.

Publikacja: 04.02.2026 05:00

Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Valhalla to pierwszy seryjny supersamochód Astona Martina z silnikiem umieszczonym centralnie oraz pierwszy model marki z napędem typu plug-in hybrid. Produkcja została ograniczona do 999 egzemplarzy na cały świat.

Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla

Foto: Materiały prasowe

Hybrydowy układ napędowy rodem z motorsportu

Układ napędowy PHEV generuje łącznie 1079 KM i 1100 Nm. Jego sercem jest specjalnie zaprojektowany, 4-litrowy silnik V8 biturbo rozwijający 828 KM. Współpracują z nim trzy silniki elektryczne o łącznej mocy 251 KM – dwa przy przedniej osi oraz jeden zintegrowany z nową, 8-biegową skrzynią DCT. Valhalla nie posiada klasycznego biegu wstecznego – cofanie realizują silniki elektryczne, rozwiązanie znane z motorsportu i hipersamochodów.

Osiągi plasują Valhallę w absolutnej czołówce świata supersamochodów. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 2,5 sekundy, a prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 350 km/h.

Czytaj więcej

Bugatti F.K.P. Hommage - najnowszy model typu one-off nawiązujący wyglądem do Veyrona.
Premiery
Jedyny taki na świecie. Bugatti dla tajemniczego właściciela
Zaawansowana aerodynamika inspirowana Formułą 1

Aerodynamika odgrywa tu kluczową rolę. Aktywne elementy nadwozia generują ponad 600 kg docisku już od 240 km/h i utrzymują go aż do prędkości maksymalnej. Całość powstała przy ścisłej współpracy z zespołem F1 Astona Martina. Podwozie oparto na karbonowym monokoku ważącym zaledwie 74 kg. Masa auta wynosi 1655 kg na sucho. Z przodu zastosowano zawieszenie typu push-rod, z tyłu układ pięciowahaczowy.

Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla

Foto: Materiały prasowe

Wnętrze łączy wyścigową ergonomię z charakterystycznym dla Astona Martina poziomem wykończenia. Minimalistyczna stylistyka, karbon, Alcantara oraz nowy system HMI oferujący tryby jazdy od EV (do 14 km bezemisyjnie) po Race podkreślają bezkompromisowy charakter auta.

Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla

Foto: Materiały prasowe

Kto jest właścicielem Astona Martina Valhalla? Wiadomo, że właścicielem nie jest Kuba Wojewódzki, który wrzucił na swój profil zdjęcie z polskim egzemplarzem Astona i dodał enigmatyczny podpis „ Najwyższy czas na wiosenne zakupy”. Jak podaje portal gorlice24.pl właścicielem luksusowej maszyny jest biznesmen z Sądecczyzny Krzysztof Horowski, który łączy motoryzacyjną pasję z działalnością charytatywną na rzecz dzieci.

Źródło: rp.pl

Motoryzacja Aston Martin Marki Aston Martin Valhalla
