Aktualizacja: 14.11.2025 15:16 Publikacja: 14.11.2025 15:07
Foto: Mat. Partnera
Aplikacja pozwala sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, uzupełnić je o zdjęcia wykonane na miejscu kolizji i przesłać zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela. Oszczędza czas, nerwy i przyspiesza załatwienie formalności.
Z mStłuczki można korzystać, gdy w stłuczce biorą udział dwa pojazdy zarejestrowane w Polsce, obaj kierowcy mają aplikację mObywatel, pomiędzy kierowcami jest zgoda co do tego, kto jest poszkodowanym a kto sprawcą, nie ma rannych, ani ofiar śmiertelnych.
Jeśli te warunki są spełnione, to nie trzeba szukać kartki i długopisu, czy druku tradycyjnego, papierowego oświadczenia, tylko wystarczy uruchomić aplikację i wpisać albo nawet podyktować treść oświadczenia do telefonu.
Użytkownicy mObywatela stanowią dziś ponad 10 milionów osób, co oznacza, że statystycznie co trzeci Polak ma dostęp do mStłuczki.
Dla kierowców …
Większość danych potrzebnych do spisania oświadczenia, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dane pojazdu, uzupełnia się automatycznie, korzystając z rejestrów państwowych, takich jak Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców czy PESEL. Dzięki temu spisanie oświadczenia w mObywatelu może zająć zaledwie kilka minut, podczas gdy w tradycyjnym, papierowym formularzu trzeba ręcznie wypełnić około 70 pól.
Poza tym aplikacja prowadzi krok po kroku, informując o konieczności wybrania lub wpisania niezbędnych informacji. Dzięki temu mStłuczka oszczędza czas i eliminuje błędy wynikające z nieczytelnego pisma, a także pomyłek przy przepisywaniu ciągów liczb czy braków w dokumentach.
Po spisaniu elektronicznego oświadczenia o kolizji aplikacja pyta, czy kierowca chce od razu zgłosić szkodę do ubezpieczyciela i umożliwia mu takie zgłoszenie poprzez niemal jedno kliknięcie.
Kierowcy szybko przekonali się do mStłuczki. Statystyki potwierdzają dużą popularność aplikacji. Już w ciągu pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania mStłuczki kierowcy sporządzili z jej pomocą blisko 3300 oświadczeń, a zdecydowana większość kierowców (80 proc.) zgłaszała szkodę do ubezpieczyciela.
Foto: Mat. Partnera
…bez mandatu …
mStłuczka pozwala łatwo spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, a dodatkowo szybko przekazać zgłoszenie szkody do wybranego ubezpieczyciela, a wszystko to dzieje się bez udziału funkcjonariuszy policji. Tym samym, spisując oświadczenie w mStłuczce, nie narażamy się na mandat ani punkty karne, bo policja nie dość, że nie jest wzywana na miejsce zdarzenia i nie trzeba oczekiwać na jej przyjazd, to w ogóle nie jest powiadamiana o zdarzeniu. Jednocześnie jednak oświadczenie spisane w mStłuczce ma taką samą moc prawną jak notatka policyjna, a sprawca nie może w aplikacji podważyć swojego podpisu.
Przy okazji, warto wiedzieć, że obecność funkcjonariuszy policji jest obowiązkowa, tylko wtedy gdy:
• Kierowcy nie mogą się porozumieć, kto zawinił albo jak dokładnie wyglądało zdarzenie.
• Sprawca jest pijany, pod wpływem narkotyków, nie chce podać swoich danych lub zbiegł z miejsca zdarzenia.
• To nie tylko stłuczka, ale wypadek – czyli są ranni lub ofiary śmiertelne.
W Polsce co roku zgłasza się około miliona szkód z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Większość z nich to właśnie drobne kolizje, w przypadku których nie ma obowiązku wzywania funkcjonariuszy.
Foto: Mat. Partnera
… i dla ubezpieczycieli
mStłuczka nie zmienia terminów, w jakich zakład ubezpieczeń zobowiązany jest ustosunkować się do roszczenia poszkodowanego. Ubezpieczyciel nadal ma 7 dni na odpowiedź poszkodowanemu i ewentualne wystąpienie o dodatkowe informacje i dokumenty oraz 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jednak korzystanie z mStłuczki ułatwia i przyspiesza procedury dla kierowców, a ubezpieczycielom pozwala na automatyzację procesów rejestracji i likwidacji szkód, minimalizując ryzyko błędów w dokumentacji. Tym samym, mStłuczka nie tylko zmienia doświadczenie kierowców w sytuacjach drogowych, ale także zwiększa efektywność działania ubezpieczycieli.
Materiał Promocyjny
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Aplikacja pozwala sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, uzupełnić je o zdjęcia wykonane na miejscu kolizji i przesłać zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela. Oszczędza czas, nerwy i przyspiesza załatwienie formalności.
Z mStłuczki można korzystać, gdy w stłuczce biorą udział dwa pojazdy zarejestrowane w Polsce, obaj kierowcy mają aplikację mObywatel, pomiędzy kierowcami jest zgoda co do tego, kto jest poszkodowanym a kto sprawcą, nie ma rannych, ani ofiar śmiertelnych.
Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusza płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, zdecyd...
To moment, na który czekał cały świat motorsportu. Audi – po latach plotek i przygotowań – oficjalnie pokazało,...
Gdy Europa mówi o zakazie silników spalinowych, w Detroit słychać ryk ośmiu cylindrów. General Motors potwierdzi...
Budowa drogi ekspresowej S6 na Pomorzu to obecnie jeden z najbardziej spektakularnych placów budowy w Polsce. To...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Škoda poprawia swoje wyniki w Polsce: po trzech kwartałach 2025 r. zarejestrowano 45 522 nowych aut marki, o 5,7...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas