Chińska firma produkująca odkurzacze zamierza rzucić wyzwanie Bugatti

Firma Dreame słynie z wysokiej jakości sprzętu AGD. Wkrótce planuje również budowę samochodu – napędzanego technologią... odkurzacza.

Publikacja: 04.09.2025 08:49

Póki co nie wiadomo jak ma wyglądać sportowy samochód Dreame. To jedyne zdjęcie jakie marka zamieści

Póki co nie wiadomo jak ma wyglądać sportowy samochód Dreame. To jedyne zdjęcie jakie marka zamieściła w komunikacie prasowym

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Dreame Technology, chińska firma produkująca sprzęt AGD, dawniej blisko związana z producentem telefonów komórkowych Xiaomi, cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem nie tylko ze względu na swoje inteligentne roboty odkurzające i mopujące oraz inne wysokiej klasy sprzęty AGD. Ma to związek z inną zapowiedzią chińskiej firmy: Dreame planuje zbudowanie elektrycznego hipersamochodu, który – zgodnie z odważnym oświadczeniem – będzie mógł konkurować z Bugatti. Aby zapewnić, że model, którego nazwa nie została jeszcze ujawniona, trafi na rynek przed rokiem 2027, firma, założona zaledwie w 2017 roku, zatrudniła już około 1000 inżynierów do swojego projektu samochodowego. Niektórzy z nich mieli przejść z renomowanych firm motoryzacyjnych do Dreame.

Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

Foto: mat. prasowe

Celem jest zbudowanie „najszybszego samochodu na świecie”. Aby to osiągnąć, wykorzystana zostanie… technologia odkurzacza. Układ napędowy ma zostać zbudowany na bazie nowego, wysokowydajnego silnika flagowego odkurzacza Dreame Z50 Station, który osiąga absurdalną prędkość maksymalną ponad 200 000 obr./min. Ponadto firma ogłosiła, że wyposaży hipersamochód w system towarzyszący AI, który uczy się i dostosowuje do nawyków, preferencji, a nawet stanów emocjonalnych kierowcy. Sterowanie głosowe ma umożliwić komunikację zbliżoną do ludzkiej rozmowy. Co więcej, samochód ma zostać zintegrowany z systemem inteligentnego domu. Chińskiej firmie z pewnością nie brakuje pewności siebie. „Segmentowi samochodów luksusowych brakowało jak dotąd prawdziwie inteligentnej marki produkującej elektryczne hiperauta” – czytamy w komunikacie prasowym. Podczas gdy tradycyjne marki ultraluksusowe, takie jak Bugatti i Bentley, powoli wdrażają elektryfikację i inteligencję, Dreame chce na nowo zdefiniować, czym jest ultraluksus w nadchodzącej erze motoryzacyjnej. Jednak chińska firma nie podała jeszcze żadnych konkretnych szczegółów technicznych.

Nie wszystkim udaje się zbudować samochód

Być może udane wejście byłego partnera Xiaomi do branży motoryzacyjnej zainspirowało Dreame do eksploracji tego nowego obszaru biznesowego. Chiński producent telefonów komórkowych może pochwalić się znaczną liczbą zamówień i rekordami sprzedaży. To marka, która na pewno zaskoczyła świat motoryzacji. Jednak nie wszystkim się udaje. Firma Dyson, produkująca odkurzacze, próbowała kilka lat temu wejść na rynek motoryzacyjny. Założyciel, Sir James Dyson, jeden z najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii, chciał zainwestować w projekt równowartość około 2,3 miliarda euro. Nad nowym autem pracował zespół około 500 osób, ale z czasem stało się jasne, że produkcja samochodu będzie nieopłacalna. Dyson szybko porzucił swój projekt samochodu o nazwie kodowej N526. Z kolei firma Roborock, inny konkurent Dreame, w 2023 r. rozpoczęła produkcję aut pod marką Rox Motor. Model Rox 01 to solidny samochód terenowy z hybrydowym napędem plug-in i deklarowanym zasięgiem w pełni elektrycznym wynoszącym 235 km. Auto jest obecnie oferowane na chińskiej platformie handlowej Alibaba w cenach zaczynających się od 34 800 dol. (ok. 128 tys. zł).

Rox 01

Rox 01

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
– Bugatti Chiron potrzebuje aż 16-cylindrowego silnika o pojemności 8 litrów, by osiągnąć ponad 400 km/h – Dreame zapowiada, że chce to przebić technologią… inspirowaną odkurzaczami.
– Dyson, który nie podołał budowie auta elektrycznego, zainwestował w projekt równowartość budżetu porównywalnego z rocznym finansowaniem całego programu Formuły 1.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
