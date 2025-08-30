Mimo tego Lamborghini rośnie w siłę – w 2024 r. przychody sięgnęły ponad 3 mld euro, a sprzedaż przekroczyła 10 800 egz. samochodów. W pierwszej połowie 2025 r. wynik to już 1,62 mld euro i 5600 dostarczonych aut. Marka zyskała nową gamę hybryd plug-in: V8 Temerario (następca Huracána), V12 Revuelto (następca Aventadora) i Urus SE. W sierpniu zadebiutował także limitowany Fenomeno – najmocniejsze Lamborghini w historii, z mocą 1080 KM i sprintem do „setki” w 2,4 s. Powstanie jedynie 29 egzemplarzy.

Lamborghini Revuelto Foto: mat. prasowe

Elektryczna przyszłość Lamborghini pod znakiem zapytania

Lamborghini zapowiadało na 2028 r. swój pierwszy samochód elektryczny typu GT. Teraz, wobec spadającego popytu na auta elektryczne, firma rozważa wariant hybrydowy. Decyzja ma zapaść do końca roku. – Nie chodzi o to, by być pierwszym z daną technologią. Ważne, by pojawić się, gdy rynek będzie gotowy – i mieć wtedy najlepszy produkt – mówi Winkelmann. Zmienia się także baza klientów Lamborghini. Średni wiek nabywcy to obecnie poniżej 45 lat, a w Azji nawet poniżej 30 lat. Urus przyciągnął do marki wiele kobiet – dlatego Lamborghini organizuje coraz więcej wydarzeń, takich jak program „She Drives a Lambo”. Winkelmann podkreśla: – Zawsze byliśmy marką zorientowaną na mężczyzn, ale dziś widzimy, że kobiety coraz chętniej kupują nasze auta i stają się lojalnymi klientkami.

Lamborghini Urus SE Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…

– Lamborghini było pierwszą marką supersamochodów, która wprowadziła SUV-a – model LM002 z lat 80.

– Klient Lamborghini posiada średnio 5 samochodów w garażu, a właściciele najdroższych modeli – nawet 10.

– Od 1963 roku w Sant’Agata Bolognese wyprodukowano łącznie mniej aut, niż Toyota wytwarza w… dwa dni – ekskluzywność to fundament marki.