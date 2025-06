Taki kształt znaku "Stop" służy kilku celom związanym z bezpieczeństwem. Po pierwsze, ośmiokątny kształt wyraźnie odróżnia go od wszystkich innych znaków drogowych – jest to jedyny znak o takim kształcie. Po drugie, znak pozostaje wyraźnie widoczny i rozpoznawalny nawet z tyłu, w niesprzyjających warunkach pogodowych, takich jak mgła lub śnieg. Jego kształt jest nie do pomylenia. Ośmiokątny znak stop pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie został wprowadzony w latach 20. XX wieku. W tym czasie testowano różne kształty znaków drogowych, a ośmiokąt zwyciężył w przypadku znaku "stop", ponieważ wyróżniał się na tle innych znaków i był widoczny nawet przy słabej widoczności. Jedynie w Japonii znak "Stop" miał przez wiele lat formę trójkąta z czerwonym tłem i białymi znakami, jednak obecnie również tu stosowana jest wersja ośmiokąta z wyrazem „Stop”.

Za niezatrzymanie się na „stopie” grozi 300 zł i 8 punktów

Konwencja wiedeńska o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. ustanowiła ośmiokąt jako międzynarodowy standard. W polskich przepisach ruchu drogowego znak "Stop" nosi symbol B-20. Znak stop wymaga od wszystkich użytkowników drogi – od samochodów po rowery - bezwzględnego zatrzymania się nawet jeśli droga wydaje się wolna. Zatrzymanie musi nastąpić przed linią bezwzględnego zatrzymania (linia P-12), jeśli jest ona namalowana. Jeśli nie – należy zatrzymać się w miejscu zapewniającym dobrą widoczność drogi z pierwszeństwem. Po zatrzymaniu kierowca ustępuje pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu na drodze z pierwszeństwem. W Polsce za niezatrzymanie się na znaku „Stop” grozi mandat w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Możliwe inne konsekwencje to również utrata prawa jazdy, jeśli niedostosowanie się do znaku będzie przyczyną kolizji.