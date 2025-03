Obecnie rodzinny klan potomków Ferdinanda Porsche kontroluje ponad 53 procent akcji Volkswagena za pośrednictwem swojej firmy inwestycyjnej Porsche SE. Według różnych scenariuszy planowane jest zmniejszenie ilości akcji do 50 procent, a z czasem nawet do 45 procent. Zewnętrzni doradcy, analitycy i menedżerowie zalecają rodzinom ograniczenie liczby posiadanych akcji przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad koncernem. Jak twierdzi Bild, finalna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a w samych rodzinach nie ma jednomyślności co do tego kroku. Podczas gdy nestorzy rodu – Wolfgang Porsche i Hans Michel Piëch – są skłonni rozważyć częściową sprzedaż udziałów, młodsze pokolenie podchodzi do tej kwestii sceptycznie.

Reklama

Czytaj więcej Producenci Zysk Porsche mocno spadł, ale marka odjeżdża do przodu Prawie o jedna czwartą spadł zysk Porsche AG w 2024 w porównaniu z wynikiem z 2023. Główny powód, to spadek sprzedaży w Chinach. Ale Porsche się nie poddaje. 2025 ma być czasem wielkich inwestycji. A zyski mają rosnąć w przyszłości.

Wolfgang Porsche Foto: mat. prasowe

Niedawno holding Porsche SE ogłosił znaczną amortyzację wartości posiadanych akcji do ich wartości księgowej. W Volkswagen minus wynosił 19,9 miliarda euro (ok. 83 mld zł), a minus w Porsche opiewał na kwotę 3,4 miliarda euro (ok. 14 mld zł). Korekty wartości niewiele zmieniają bez sprzedaży akcji, bo ich wartość może wzrosnąć, tak więc ogromna strata 23,3 mld euro jest póki co wyłącznie na papierze. Rzecznik Porsche SE poinformował, że dotychczas nie prowadzono rozmów z inwestorami w sprawie sprzedaży akcji. Volkswagen natomiast nie skomentował tych doniesień, podkreślając, że Porsche SE pozostanie długoterminowym akcjonariuszem.

Klan Porsche i Piëch rozważa sprzedaż akcji Volkswagena

Środki uzyskane ze sprzedaży akcji mogłyby posłużyć rodzinom do spłaty pożyczek zaciągniętych na zakup udziałów w Porsche. Ponadto Porsche SE inwestuje w inne przedsięwzięcia, takie jak Flixbus – operator tanich usług autokarowych w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji – oraz Waabi, firmę zajmującą się autonomiczną jazdą wspomaganą sztuczną inteligencją.