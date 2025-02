Pokonał je rynkowy kryzys oraz polityka rządu Wielkiej Brytanii, która zmusiła grupę Stellantis do cięcia kosztów i przeniesienia produkcji do innego zakładu, który ma zostać dostosowany do wytwarzania samochodów elektrycznych. Jest to „niszczycielski cios” - mówią władze miasta. Zamknięcie fabryki ma nastąpić w kwietniu tego roku. W ramach restrukturyzacji część produkcji zostanie przeniesiona do fabryki w Ellesmere Port (Anglia). Dotychczasowi pracownicy zakładu w Luton, mają dostać propozycję relokacji na korzystnych zasadach z pomocą przeniesienia oraz pakietami i dodatkami w nowym miejscu pracy.

Wielka Brytania chce już w 2030 r. sprzedawać 80 proc. aut elektrycznych

Koncern podkreśla, że wprowadzane zmiany mają na celu zwiększenie oferty pojazdów elektrycznych. Dlatego też planowana jest rozbudowa zakładów w północno-zachodniej Anglii o nowe linie produkcyjne dostosowanie do samochodów na prąd. Warto podkreślić, że strategia koncernu to m.in. efekt przyjętej przez Wielką Brytanię polityki zakładającej, że już w 2030 roku 80 proc. wszystkich sprzedawanych samochodów będzie zeroemisyjna. W 2035 roku ma to być już 100 proc. sprzedaży. Firmy, które nie dostosują się do przyjętych wymogów będą musiały liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Plany Stellantisa w związku z zakładami w Luton są krytykowane przez lokalne władze. Zarzucają koncernowi brak chęci współpracy i wdrożenia planu ratowania 120-letniej fabryki samochodów. Parlamentarzyści z Luton nazwali te działania „niszczycielskim ciosem” dla miasta. „The Telegraph” poinformował, że teren pod fabryką jest już wystawiony na sprzedaż.