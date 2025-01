Dokończenie drogi S11 stanowi dla GDDKiA jeden z ważniejszych projektów drogowych. Dzięki wybudowaniu ekspresówki w relacji Radzionków-Piekary Śląskie, pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie zajmie około 5 godzin. Zanim jednak będziemy mogli wybrać się w tak szybą podróż, drogowcy muszą wytypować wykonawcę koncepcji, a później realizatora prac. Do przetargu o wykonanie pierwszej części (elementów koncepcji programowej dla drogi), zainteresowanych było 11 podmiotów. - Wybrano najtańszą ofertę, za ponad 6,1 mln zł, firmy Multiconsult, która wskazała też do realizacji zadania odpowiednio doświadczonych projektantów – poinformował Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Po decyzji GDDKiA oraz jej oficjalnego ogłoszenia, jest czas do 27 stycznia br. na ewentualne składanie zażaleń. Jeżeli nie napłyną to podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w pierwszej połowie lutego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem dokumentacja powinna zostać opracowana do 15 miesięcy od zawarcia umowy. Prace projektowe uwzględnią poprowadzenie drogi ekspresowej S11 od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie w korytarzu wariantu II. Zadaniem projektantów będzie opracowanie minimum trzech nowych wariantów rozwiązań geometrycznych węzła Piekary Śląskie. Dodatkowo prace projektowe mają objąć również analizy i prognozy ruchu z uwzględnieniem planowanej obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu DK76, która łączyć się będzie z S11, a także wyników najbardziej aktualnego Generalnego Pomiaru Ruchu. Zadaniem wykonawcy będzie również przygotowanie dokumentacji dla przebudowy lub rozbudowy węzła Piekary Śląskie na autostradzie A1, a także drogi wojewódzkiej nr 911.

Cała trasa S11 będzie liczyć 580 km

Trasa stanowić będzie szybkie połączenie Górnego Śląska m.in. z Poznaniem oraz Pomorzem Zachodnim. Do 2030 roku, po realizacji wszystkich odcinków, cała trasa S11 będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina blisko 620 km. W województwie śląskim S11 będzie miała długość około 65 km. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.