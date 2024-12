Trasa S7 gotowa. Od dzisiaj szybciej i bezpieczniej dojedziemy z Warszawy do Krakowa

Mimo opóźnień od 23 grudnia br. kierowcy pojadą trasą ekspresową S7 na całej długości pomiędzy Warszawą i Krakowem. W tym samym czasie otwarta została również północna obwodnica Krakowa o długości 12,3 km pomiędzy węzłami Modlnica i Kraków Mistrzejowice. Ten odcinek połączy trasy ekspresowe S7 i S52. Do skończenia całej obwodnicy Krakowa został odcinek trasy S7 między węzłami Kraków Mistrzejowice i Kraków Nowa Huta, gdzie do 2026 roku będą trwać prace budowlane.

– Północna Obwodnica Krakowa połączy trasę S7 z autostradą A4 ułatwiając podróż w kierunku Katowic, Zakopanego i Rzeszowa. Dzięki niej nie trzeba będzie wjeżdżać do centrum miasta – komentuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oddanie 13,3 km odcinka trasy S7 między węzłem Widoma a Północną Obwodnicą Krakowa pozwala na połączenie drogą szybkiego ruchu Warszawy i Krakowa. Na tym odcinku trasa S7 ma 270 km długości. W województwie małopolskim droga biegnie zupełnie nowym śladem. Podróż nową S7 pomiędzy południową obwodnicą Warszawy i północną obwodnicą Krakowa zajmie teraz około 2,5 godziny, czyli niemal dwa razy krócej niż w czasach funkcjonowania starej trasy DK7.

W pełni gotowa trasa S7 skróci dojazd z Warszawy do Krakowa do 2,5 h

Na otwartej północnej obwodnicy Krakowa wszystkie węzły są dostępne dla kierowców. Na węźle Kraków Mistrzejowice kierowcy mają do dyspozycji tylko jedną łącznicę, która połączyła S7 i S52. Kierowcy mają do dyspozycji w tym miejscu tylko jeden pas ruchu w każdym kierunku. Węzeł Łuczyce będzie zamknięty do połowy 2025 roku, trwają na nim jeszcze prace budowlane. Węzeł Raciborowice do momentu oddania węzła Mistrzejowice będzie działał w ograniczonym stopniu. Na tą chwilę nie będzie można na nim wjechać w kierunku Krakowa ani zjechać jadąc od strony miasta. Na obwodnicy Krakowa obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 100 km/h na odkrytych odcinkach i do 80 km/h w tunelach. Na drodze ekspresowej S7 obowiązuje tymczasowe ograniczenie do 80 km/h, ze względu na prowadzone jeszcze prace wykończeniowe. Z kolei na łącznicy pomiędzy S7 i S52 maksymalna prędkość to 40 km/h, a nieco wcześniej kierowcy będą musieli zwolnić do 60 km/h.