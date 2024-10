Uszkodzenie drogi, które wystąpiło na początku lutego tego roku spowodowane było intensywnymi opadami deszczu i wysoką jak na tę porę roku temperaturą, która przyczyniła się do przyspieszonych roztopów. W efekcie doszło do przesiąknięcia gruntu i korpusu drogowego, w czego następie straciły one swoją stabilność, a mur oporowy wraz z krawędzią jezdni, osunęły się. 400-metrowy odcinek trasy zlokalizowany w Lalikach (pow. żywiecki) w trybie pilnym został zabezpieczony, a na drodze doszło do reorganizacji ruchu – wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Aby usprawnić ruch na tym odcinku wybudowano dodatkowo objazd. Dzięki temu możliwe było przystąpienie do prac naprawczych. "Roboty budowlane za ponad 17,7 mln zł wykonuje firma Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Drogowcy zapowiadają, że dzięki tym działaniom przywrócona zostanie w pełni funkcjonalność drogi. Zwiększona zostanie także ochrona przed podobnymi zjawiskami. Zgodnie z informacjami podanymi przez GDDKiA, prace na uszkodzonym odcinku w pierwszym etapie polegać będą na rozbiórce korpusu drogowego do poziomu terenu rodzimego. Jednocześnie oceniony zostanie materiał z rozbiórki pod kątem możliwości ponownego zastosowania w nowej konstrukcji korpusu drogowego. Przewiduje się również wykonanie strefy przejściowej nasypu i dobudowę nasypu do już istniejącego.

Remont trasy S1 zakończy się w drugim kwartale 2025 roku

Ponadto zgodnie z projektem, wykonany zostanie w podstawie nasypu materac geosyntetyczny z geosiatek oraz kruszywa zabezpieczającego przed podsiąkaniem kapilarnym wody z podłoża. Natomiast konstrukcja nawierzchni drogi zostanie odtworzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych. Dotyczy to również oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami BRD. Prace nad rekonstrukcją drogi mają się zakończyć w drugim kwartale 2025 roku. W przerwie zimowej będzie funkcjonował dotychczasowy objazd odcinka.