Liczący 5,3 kilometra odcinek trasy szybkiego ruchu S7, między węzłami Miechów i Szczepanowice, otwarty został w poniedziałek. Budowa inwestycji Miechów – Szczepanowice rozpoczęła się w 2022 roku, a jej koszt wyniósł 197,3 mln zł. Ten odcinek drogi połączy dwie już istniejące części trasy – funkcjonujące już małopolskie odcinki S7 Moczydło – Miechów o długości 18,7 km oraz Szczepanowice – Widoma o długości 13,1 km. Kierowcy jadący z Krakowa na północ np. w stronę Kielc czy Warszawy, będą mieli do dyspozycji 37 km drogi ekspresowej. Dzięki temu skróci się również czas przejazdu samochodem pomiędzy Warszawą a Krakowem. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Kolejny oddany odcinek trasy S7

Trasa S7 ma dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Między Krakowem a województwem świętokrzyskim pozostał do oddania jeszcze jeden jej odcinek – ten najbliżej stolicy Małopolski. – Podróżni będą mieli do dyspozycji wygodną, dwujezdniową drogę z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, którą będą mogli dojechać do Warszawy. Trasa jest budowana przez konsorcjum Fabe Polska i turecką firmę "SP" Sine Midas Stroy.

Droga S7 ma być najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce

Droga ekspresowa S7 przebiegać ma finalnie między Gdynią-Chylonią a Rabką-Zdrojem. Trasa ta łączy aglomeracje trójmiejską, warszawską, kielecką i krakowską. Projektowana długość drogi S7 wynosi około 732 km, co po ukończeniu brakujących odcinków czynić ją będzie najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce.