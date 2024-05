W 2011 roku na Wiśle w Sandomierzu został wybudowany most, biegnący równolegle do starego obiektu. Nie była to jednak wystarczająca inwestycja. GDDKiA postanowiła rozbudować przeprawę przez rzekę, wykorzystując starą konstrukcję. Pracę nad nową nitką, dzięki której miasto zyska dwujezdniową przeprawę w ciągu drogi DK77 (w relacji Lipnik - Sandomierz - Stalowa Wola – Przemyśl), rozpoczęły się w listopadzie 2023 roku. Poza nowymi podporami, wykorzystano wzmocnione fundamenty czterech istniejących podpór, na których nadbudowano oczepy, aby dostosować je do nowej konstrukcji. Montaż stalowych elementów na podporach zalewowych wykonano z użyciem dźwigu.

Budowa mostu powinna się zakończyć pod koniec 2024 roku

Teraz przed wykonawcą jeden z trudniejszych momentów, do którego przygotowania trwały ponad dwa miesiące. Na podporę umieszczoną w nurcie rzeki nasuwany jest 100 metrowy stalowy element o masie około 300 ton. Operacja odbywa się z prędkością około trzech metrów na godzinę. Konstrukcja powinna osiągnąć docelową lokalizację w tym tygodniu. Kolejne etapy prac to wykonanie m.in. płyty, izolacji, kap chodnikowych, nawierzchni, oświetlenia, instalacji, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych elementów obiektu. Budowa mostu na Wiśle ma się zakończyć pod koniec 2024 roku. Wykonawcą inwestycji jest firma Intop z Tarnobrzega. Koszt kontraktu to ok. 70 mln zł.