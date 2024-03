Po nieudanej sprzedaży syndyk poinformował, że będzie kontynuował działania zmierzające do likwidacji majątku upadłej spółki w sposób określony w ustawie Prawo upadłościowe. W najbliższym czasie zwróci się do Rady Wierzycieli ze stosownym wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Wierzycieli. Dalsze działania syndyka będą uwzględniały opinie i ewentualne decyzje Rady Wierzycieli. Na sprzedaż wystawiono całą firmę, której wartość została oszacowana na 124 mln zł. W jej skład firmy wchodzą m.in. dwa zakłady produkcyjne w Dobrym Mieście oraz Lublinie, znaki towarowe Ursus, dokumentacja projektów badawczo-rozwojowych Ursusa, maszyny i urządzenia. Nabywca stanie się również pracodawcą dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników. Do tego wysokość wierzytelności została oszacowana na 308 mln zł.



Reklama

Ursus C 3110 mat. prasowe

Czytaj więcej Po Drodze 10 najtańszych nowych diesli, którymi wjedziesz do strefy czystego transportu Kurczy się rynkowa oferta nowych modeli dostępnych z silnikiem diesla. Od dłuższego czasu mają one złą prasę, a ostatnio pogorszyły ją dodatkowo ograniczenia wjazdu do stref czystego transportu m.in. w Warszawie. Tymczasem nowym autem z silnikiem wysokoprężnym, spełniającym normę Euro 6d, wjedziemy do takiej strefy jeszcze przez wiele lat.

Ursus został w 2011 roku kupiony przez spółkę Pol-Mot Warfama. Firmie szło całkiem nieźle i w kolejnych latach Ursus chwalił się dobrymi wynikach sprzedaży ciągników m.in. w Czechach, Belgii, Holandii i Pakistanie. Dobrze też miały wyglądały wielomilionowe kontrakty, które dotyczyły dostawy sprzętu rolniczego do krajów afrykańskich. Pojawiły się nawet plany produkcji elektrycznego samochodu dostawczego. Jednak rzeczywistość była mniej różowa. W 2019 roku do fabryki wkroczył komornik, a 2021 r. warszawski sąd ogłosił upadłość Ursusa. W październiku 2022 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zadecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku głównym.

Historia Ursusa sięga 1923 roku

Swój początek Ursus może datować na rok 1893 r. Wtedy w Warszawie powstało przedsiębiorstwo, które początkowo produkowało m.in. armaturę dla przemysłu cukrowniczego, spożywczego i gorzelniczego. W 1923 roku firma przekształciła się i powstały Zakłady Mechaniczne "Ursus" S.A., które rozpoczęły seryjną produkcję pierwszych polskich ciągników rolniczych.