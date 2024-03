Nowy system kontroli kierowców RedLight został zainstalowany na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej, Wadowickiej, Brożka i Tischnera. Jak podał Główny Inspektorat Transportu Drogowego od początku stycznia, czyli momentu jego uruchomienia, zarejestrowanych zostało 574 przejazdów na czerwonym świetle.

Tendencję kierowców do naruszania przepisów w Krakowie potwierdza druga lokalizacja, gdzie taki sam system funkcjonuje – na skrzyżowaniu ul. Nowohuckiej i al. Pokoju. W tym przypadku działa on od połowy lutego i już zarejestrował 460 naruszeń przepisów. Oznacza to, że przy uśrednieniu wyników, dziennie kierowcy w Krakowie, tylko na tych dwóch skrzyżowaniach, przejeżdżali na czerwonym świetle ponad 35 razy.

Przejazd na czerwonym świetle — 500 zł i 15 punktów

Za takie wykroczenie zgodnie z obowiązującym taryfikatorem grozi wysoki mandat w wysokości 500 zł oraz aż 15 punktów karnych. Równie dotkliwy może być przejazd na żółtym świetle. Jeżeli kierowca mógł się bezpiecznie zatrzymać bez gwałtownego hamowanie, jest zagrożona mandatem w wysokości 500 zł i 6 punktami karnymi. Jeżeli natomiast policjant oceni, że przez gwałtowne hamowanie na żółtym świetle kierowca stworzył zagrożenie lub utrudnił ruch innych pojazdów, może otrzymać mandat w wysokości od 1000 zł i 10 punktów karnych.