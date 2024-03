Czytaj więcej Tu i Teraz Trasa S1 do natychmiastowej naprawy. Osunięcia na prawie 400 metrach Ulewne deszcze doprowadziły do osunięcia się muru oporowego, a w efekcie krawędzi jezdni drogi szybkiego ruchu S1. Teraz GDDKiA ogłasza przetarg na naprawę i ochronę fragmentu drogi przed dalszymi zniszczeniami oraz przywróceniem pełnej jej funkcjonalności.

Protesty rolników: Województwo podlaskie

Tu trzeba liczyć się z utrudnieniami na drogach wojewódzkich: 812 w Wisznicach, w Okunincach, na drodze DK 816 w Orchówku i w Hannie, DK 818 w Lubieniu, DK 819 w Hańsku. Blokowana będzie też Biała Podlaska. Tam rolnicy ustawią się na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i drogi krajowej nr 2, węźle łączącym drogę krajową z drogą wojewódzką nr 812, a także rondzie przy cmentarzu. W Łosicach blokowane ma być w dniach 20-26 marca od godziny 7:00, w Łosicach skrzyżowanie drogi krajowej DK 19 (ul. Białostocka) i drogi wojewódzkiej DW 698 ( ul. Bialska). Utrudnienia w ruchu mają się pojawić również w Tonkielach (DK62). Do tego planowane jest zablokowanie trasy S8 w kierunku Białegostoku oraz Warszawy i cały węzeł z wiaduktem w miejscowości Milewo Zabielne w gminie Kobylin Borzymy. Węzła drogowego S8 i Via Baltica w okolicy Ostrowi Mazowieckiej, S8 w Augustowie (Węzeł w kierunku Suwałk) i wielu innych punktach (szczegóły na mapie).

Protesty rolników: Województwo lubuskie

Zablokowane są przejścia graniczne do Niemiec w Świecku na autostradzie A2 i Gubinku. Przejazd jest całkowicie zablokowany na wszystkich pasach ruchu. Blokady zapowiedziano również w powiatach świebodzińskim i żagańskim m.in. w Świebodzinie — Rondo na ul. Międzyrzeckiej przy wjeździe na węzeł S3 Świebodzin Północ, rondzie Kresowym, skrzyżowanie drogi K92 z ulicą Wojska Polskiego i Starą K3, rondzie Ofiar Wołynia przy wjeździe na węzeł S3 Świebodzin Południe. Inne utrudnienia w rejonie — gmina Szczaniec blokada DK92 (57 kilometr) gmina Skąpe — Droga DW276 w miejscowości Radoszyn i droga DW276 w miejscowości Węgrzynice, gmina Lubrza zablokowana ma być droga DK92 na skrzyżowaniu do miejscowości Bucze i Zagórze (do wiaduktu w kierunku Mostki), gmina Łagów droga DK92 na odcinku Gronów-Poźrzadło, gmina Zbąszynek — droga w Chlastawie w kierunku na Nądnie droga nr 302).

Protesty rolników: Województwo wielkopolskie

Największych utrudnień należy spodziewać się na trasach S5 i S11. Droga będzie nieprzejezdna od węzła Kościan Północ aż do węzła Poznań Ławica. Ponadto zjazd z autostrady A2 na węzłach Poznań – Zachód oraz Buk w obu kierunkach będzie niemożliwy. Znaczące utrudnienia w ruchu mogą wystąpić w Poznaniu na odcinku ul. Głogowskiej od skrzyżowania z ul. Marii Lange i Opłotki do skrzyżowania z ul. Kowalewicką wraz z przejazdem ul. Kowalewicką pod ul. Głogowską (do i z kierunku Komornik),w Komornikach — rondo Orła Białego wraz z dojazdami od ul. Ks. Malinowskiego, Ks. Wawrzyniaka, Kolumba, odcinku drogi ekspresowej S5 wraz z drogami dojazdowymi na wysokości węzła Konarzewo, odcinku drogi ekspresowej S11 w Dąbrówce oraz w Stęszewie, Jankowicach, Suchym Lesie, Mościenicy, Niepruszewiw oraz miejscowości Buk.

Protesty rolników: Województwo kujawsko-pomorskie

Rolnicy nie otrzymali zgody na protest w Bydgoszczy. Mimo to w regionie zablokowanych będzie sporo dróg. Na przykład na terenie gminy Białe Błota, Grębocinie, Lubiczu, Łysomicach, Nowym Ciechocinku, Przyłubiu, Strzelnie, Świeciu (zjazd z ronda na S 5), Toruniu na DK 80, na trasie S5 na wysokości Tryszczyna i Opławiec, oraz na węźle w Trzeciewiecu. Z powodu zakazania protestu w samej Bydgoszczy w mieście można spodziewać się spowolnień ruchu. Rolnicy planują taką formę protestu w Bydgoszczy przed urzędem wojewódzkim, w Fordonie, Osielsku (ul. Armii Krajowej – Gdańska - stacja), na ul. Nakielskiej, ulicy Sudeckiej, w Osówcach koło Nakła. W Toruniu planowana jest blokada ronda przy CH „Plaza” oraz odcinka od ronda przy CH „Plaza” do „Castoramy”.