Rolnicy rozpoczną dzisiejszą akcję protestacyjną na Placu Zamkowym o godzinie 12:00. Przemarsz zaplanowany jest ulicami: Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Świętokrzyską, Marszałkowską, rondem Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, rondem de Gaulle'a, Nowym Światem i placem Trzech Krzyży do ulicy Wiejskiej. W związku z tym zablokowane będzie najpierw po godzinie 12:00 fragment Traktatu Królewskiego i skrzyżowanie z ulicą Świętokrzyską. Później wyłączony zostanie ruch tramwajowy i autobusowy na Al. Jerozolimskich oraz na ulicy Marszałkowskiej. To nie będzie łatwy początek weekendu na warszawskich ulicach. Z zablokowanymi ulicami trzeba się liczyć aż do godziny 22.00. W Warszawie oczekuje się około 200 tys. protestujących.

Zablokowana część ulic w Warszawie i kilku innych miejscach w Polsce

Dzisiejsze utrudnienia dotyczyć będą nie tylko Warszawy. Rolnicy znów zablokują 50-kilometrowy odcinek drogi S3 w Zachodniopomorskiem, przewidziane są również protesty, a co za tym idzie duże utrudnienia dla kierowców Szczecinie. Trasa S3 w okolicach węzła "Pyrzyce" w woj. zachodniopomorskim ma zostać zablokowana na około dwie godziny. Blokada ma na celu „Zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację w rolnictwie i brak konkretnych systemowych rozwiązań problemów rolników". To nie pierwsza blokada tego odcinka trasy szybkiego ruchu. Rolnicy zapowiedzieli, że węzeł "Pyrzyce" będą blokować "co jakiś czas". Zablokowanie tego węzła oznacza tak naprawdę blokadę około 50-kilometrowy odcinek S3 między węzłami "Gryfino" i "Myślibórz". W Szczecinie protest ma odbyć się przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Zablokowana ma zostać również droga krajowa nr 19 (DK-19) we wschodniej części Polski, a dokładnie jej fragment przebiegający przez gminę Sarnaki. Zmiany w organizacji ruchu będą również na drodze wojewódzkiej DW 2007 i DW 2045. Rolnicy w powiecie łosickim planują blokadę na skrzyżowaniu w Kózkach, niedaleko mostu na rzece Bug. Protest rozpocznie się o 8:00 (10 maja) i potrwa aż do godzin wieczornych soboty 11 maja, do godziny 20:00.