Stalexport szykuje się do przekazania państwu autostrady A4 Katowice – Kraków

Od poniedziałku 11 września remontowana jest jezdnia na 7 km odcinku pomiędzy węzłami Jeleń w Jaworznie i Balin w Chrzanowie. Roboty zaczęły się na jezdni w kierunku Krakowa. Potem na tym samym odcinku remontowana będzie jezdnia w kierunku Katowic. W pierwszym etapie prac na jezdni do Krakowa jeden pas ruchu będzie remontowany, drugi pozostanie przejezdny. Z kolei na jezdni do Katowic będą dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa. Prace na tym fragmencie autostrady potrwają do końca roku. Obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 80 km/godz.

W 2027 r. przekazanie autostrady A4

Te 7 km remontowane w tym roku to jednak tylko początek problemów kierowców, bo docelowo roboty obejmą wymianę nawierzchni obu jezdni autostrady na całym koncesyjnym odcinku, od węzła Murckowska w Katowicach do węzła Balice pod Krakowem. Potrwa to do końca 2026 r. SAM tłumaczy, że właściwe utrzymanie trasy wynika z umowy koncesyjnej. - Zgodnie z nimi koncesjonariusz ma obowiązek przekazać autostradę stronie publicznej w 2027 roku w doskonałym stanie technicznym, nie wymagającym remontów i modernizacji przez kolejne lata – informuje koncesjonariusz. Równolegle z wymianą nawierzchni wyremontowanych zostanie 45 wiaduktów. Będzie to wymagać wyłączania z ruchu całych odcinków jezdni. SAM zapewnia jednak, że podczas prac ma być zachowana przejezdność dwóch pasów w każdą stronę.

Trwają także prace na węzłach autostradowych. Na węźle w Mysłowicach zamknięte są niektóre łącznice (Kraków – Cieszyn i Łódź – Kraków), z kolei na węźle Chrzanów, gdzie trwa wymiana nawierzchni i remont wiaduktu, do początku października zamknięta jest łącznica Katowice – Trzebinia. - Autostrada A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem była pierwszą tego typu trasą powstałą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, na bazie drogi z lat 70. i 80 – przypomina serwis conadrogach.pl. W 2027 r. wygasa koncesja Stalexportu na jej eksploatację. Spółka przekaże wtedy trasę państwu. To obecnie najbardziej realny termin zniesienia opłat za przejazd tym odcinkiem.

Kolejne roboty drogowe na autostradach

Od poniedziałku trwa remont na kolejnej strategicznej dla kierowców trasie: koncesyjnej autostradzie A1 pomiędzy Gdańskiem i Toruniem. Roboty prowadzone są na 7-kilometrowym odcinku w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się dwoma pasami w stronę Gdańska i jednym w kierunku Łodzi, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/godz. MOP Kleszczewko kierunek Łódź został zamknięty dla pojazdów ciężarowych i autobusów. Roboty mają potrwać ok. 8 tygodni. – Ich zakończenie będzie jednak zależne od pogody – zastrzega spółka Gdańsk Transport Company, koncesjonariusz trasy. Po tygodniu ruszy remont kolejnego odcinka. Od przyszłego poniedziałku, 18 września, zamknięty zostanie 6-kilometrowy fragment A1 w kierunku Gdańska. W tę stronę nie będzie możliwości zjazdu z trasy ani wjazdu na nim poprzez węzeł Swarożyn. Od 4 września przejazd koncesyjnym odcinkiem A1 jest bezpłatny dla samochodów osobowych i motocykli. Na bramkach trzeba jednak pobrać bilet. Zwolnienie z opłat potrwa do końca grudnia.