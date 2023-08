Duża awaria w fabrykach Toyoty. Zatrzymanie produkcji w Japonii

W pierwszej połowie japońska produkcja wynosiła średnio około 13,5 tys. aut dziennie. Nie obejmuje to pojazdów Daihatsu oraz Hino. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy fabryki Toyoty w Japonii mają kłopoty. W 2022 roku produkcja musiała zostać wstrzymana na jeden dzień, gdy jeden z dostawców padł ofiarą cyberataku, który utrudnił Toyocie zamawianie części. Koncern wtedy był zmuszony do skorzystania z zapasów „na czarną godzinę”. Wtorkowe kłopoty wywołała efekt domina. Grupa Toyota Industries podała, że zmuszona została do ​​częściowego zawieszenia działalności także dwóch fabryk silników, ponieważ nie może ich dostarczać zgodnie z obowiązującymi zasadami.Toyota jest pionierem zarządzania zapasami na wyznaczony czas (just-in-time). System ten pozwala obniżyć koszty, bo komponenty nie trafiają do magazynów, tylko są trafiają bezpośrednio do produkcji. Ten system, pozwala na znaczące oszczędności, ale oznacza jednocześnie, że ​​przerwanie łańcucha dostaw zagraża ciągłości produkcji.

Dziwne telefony

Przyczyna awarii 29 sierpnia nie została jeszcze wyjaśniona. Z drugiej jednak strony wiadomo, że Toyota była w ostatnich dniach nękana „dziwnymi” telefonami. Zdaniem rządu w Tokio telefony pochodziły najprawdopodobniej z Chin mogły być następstwem wypuszczeniem przez Japonię do Pacyfiku oczyszczonej radioaktywnej wody ze zniszczonej elektrowni jądrowej w Fukushimie. Możliwość cyberataku , jako przyczyn obecnych kłopotów Toyoty , nie jest jednak jeszcze wykluczona, W lutym 2022 r. Toyota była zmuszona zamknąć wszystkie 14 swoich krajowych fabryk po tym, jak jeden z jej dostawców padł ofiarą ataku hakerskiego. Powrót do normalnego stanu operacyjnego trwał kilka dni, a incydent zmniejszył miesięczną produkcję około 5 proc. Z kolei w lipcu rosyjski cyberatak sparaliżował największy port Japonii w Nagoi. Ucierpiała wtedy Toyota, która nie miała wówczas miejsca na magazynowanie wyprodukowanych aut.