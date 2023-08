Producent boksów dachowych Kamei z Wolfsburga jest niewypłacalny. Firma ​​Kamei GmbH & Co. złożyła w sądzie rejonowym w Wolfsburgu wniosek o ogłoszenie upadłości. Z informacji przekazanych przez syndyka wynika, że działalność biznesowa będzie kontynuowana nawet po wstępnym postępowaniu upadłościowym i zamówienia będą realizowane normalnie, produkcja i dostawy będą kontynuowane. Kamei to jedna z najbardziej znanych i najstarszych niemieckich marek akcesoriów samochodowych. Firma ma w swojej ofercie szeroką gamę boksów dachowych, a także akcesoriów samochodowych.

Twórca boksu dachowego

Rodzinna firma prowadzona przez trzecie pokolenie, została założona w 1952 roku przez Karla Meiera, byłego projektanta wnętrz Volkswagena. Kamei początkowo specjalizował się w akcesoriach wnętrz, w tym w produkcji pierwszego na świecie bezpiecznego zagłówka. Meier skonstruował również tylny spoiler do VW Garbusa co znacznie poprawiało jego stabilność przy wyższych prędkościach. Inżynier z Wolfsburga opracował także protoplastę dzisiejszego boksu dachowego, który stał się hitem sprzedaży. Dla Kamei to do dzisiaj najważniejsza grupa produktowa.

Ostatnio firma zatrudniająca 42 pracowników osiągnęła sprzedaż na poziomie około 6 mln euro (ok. 26,8 mln zł), a największym klientem jest Grupa Volkswagen. Jako główną przyczynę bankructwa firma podaje zwiększone koszty materiałów. Ponadto opóźniono wprowadzenie nowego produktu na rynek, a negocjacje cenowe z producentami samochodów przebiegały zbyt wolno. Jedną z przyczyn był również dużo mniejszy niż zwykle popyt w sezonie letnim.