We wnętrzu nie da się już ukryć podobieństw do 5 E-Tech. O ile z zewnątrz mniej zorientowani obserwatorzy mogą nie od razu zauważyć, że to „rodzina”, o tyle po wejściu do środka główną różnicę stanowi znaczek na kierownicy. Nie zmienia to faktu, że kokpit jest estetyczny i funkcjonalny, z dwoma 10,1-calowymi ekranami, z których jeden umieszczono za kierownicą, a drugi skierowano w stronę kierowcy. Wyświetla się na nim system multimedialny z pełnym dostępem do usług Google. Ukłonem w stronę „japońskości” Nissana jest wytłoczony kontur góry Fudżi w schowku między fotelami - nagroda dla spostrzegawczych. Nie ma za to dostępnego w Renault uchwytu na bagietkę. Tutaj powinna być raczej półeczka na sushi…

Nissan Micra EV Foto: mat. prasowe

Nowy Nissan Micra jest dostępny w dwóch wariantach. W obydwu napęd trafia na przednie koła. Pierwszy z nich ma akumulator 40 kWh i osiąga 120 KM i 225 Nm. Jego zasięg wynosi 310 km (WLTP). Drugi, o zwiększonym do 408 km zasięgu, korzysta z baterii 52 kW i osiąga 150 KM i 245 Nm. Masa własna auta wynosi od 1400 do 1524 kg, co jak na samochód elektryczny jest całkiem „dietetycznym” wynikiem. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje Micrze 9 lub 8 sekund, a prędkość każdej wersji ograniczono elektronicznie do 150 km/h. W obydwu wersjach pojawiają się w standardzie: pompa ciepła oraz system kondycjonowania (czyli ogrzewania i chłodzenia) akumulatora. Maksymalna moc ładowania wersji 40 kWh to 80 kW, a 52 kWh: 100 kW. Micra może także zasilać zewnętrzne urządzenia dzięki systemowi V2L (Vehicle-to-Load).

Nissan Micra EV Foto: mat. prasowe

Ceny nowego Nissana Micry poznamy pod koniec tego roku

O prowadzenie dba zawieszenie niezależne z przodu i wielowahacz z tyłu. Dzięki systemowi ePedal (znanym np. z Nissana Leafa), w mieście można jeździć, nie dotykając pedału hamulca. Czy w gamie pojawi się mocniejsza, usportowiona wersja? To możliwe - zapewne otrzymałaby nazwę Nismo i wykorzystała technikę Alpine A290, czyli „gorącego” wariantu Renault 5 E-Tech. Miałaby 220 KM i osiągała 100 km/h w ok. 6,5 s. Cena nowej Micry zapewne będzie zbliżona do bazowej kwoty za Renault. Cennik francuskiego modelu startuje od 120 900 zł. Czekamy na oficjalne informacje na ten temat – jeśli Nissan chce przekonać czymś do siebie klientów, powinien być tańszy albo zaoferować dłuższą gwarancję. Ta w Renault trwa bez dwa lata bez limitu kilometrów, co jak na dzisiejsze standardy nie jest szczególnie wyśrubowanym wynikiem. Nissan ma tu więc pole do popisu.