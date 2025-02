To będzie pierwszy elektryk Volkswagena dla ludu. Ma kosztować ok. 80 tys. zł

W wyniku porozumienia między zarządem firmy a radą zakładową w Volkswagenie pojawił się ducha walki i poprawy sytuacji w przyszłości. „Dogonić, zaatakować, prowadzić” - to hasło tak zwanego planu Triple-A, do którego należy również Volkswagen ID.1 - mały elektryk, który powstał w oparciu o udoskonaloną wersję platformy MEB z napędem na przednie koła. Produkcja ID.1 o długości około 3,80 metra ma rozpocząć się w 2027 roku. Koncepcyjny model zadebiutuje 5 marca 2025 r. Thomas Schäfer, szef marki Volkswagena poinformował o tym na portalu społecznościowym LinkedIn. Tam też ujawnił nieco dziwną nazwę samochodu koncepcyjnego: „Już nie mogę się doczekać światowej premiery ID.Every 1” – pisze Schäfer w swoim poście.

Reklama

Czytaj więcej Rozmowa MOTO.RP.PL Carla Wentzel, prezeska VW Group Polska: W Volkswagenie nic nie dzieje się przypadkiem Volkswagen przeprowadził restrukturyzację, zoptymalizował procesy produkcyjne. Ale to wszystko nie pomoże, jeśli sprzedaż nie zacznie znów rosnąć. Musimy pozyskiwać nowych klientów, w tym takich, którzy wcześniej nie myśleli o kupnie, czy nawet korzystaniu na co dzień z samochodu - mówi Carla Wentzel, prezeska Volkswagen Group Polska.

Język designu - podobnie jak w przypadku ID.2all odchodzi od tego, co Volkswagen zaczął kreować w 2019 r. z modelem ID.3. Ta droga okazała się ślepą uliczką. Przyszłe modele elektryczne będą bardziej podobne do tych z silnikami spalinowymi. To nowy trend nie tylko w Volkswagenie, bo do takich samych wniosków doszedł również Mercedes. Ma to w przyszłości ułatwić klientom przejście na elektryka, który będzie w stylu aut z silnikiem spalinowym. BMW zrozumiało już to dawno i takie modele ja i4, i5 czy i7 nie różnią się znacznie od wersji klasycznych. Również Stellantis z markami Citroën, Peugeot, Opel, Jeep i Alfa Romeo stosuje taką strategię.

Koncepcyjny Volkswagen ID.Every 1 Foto: mat. prasowe

Produkcyjna wersja wcześniej pokazanego koncepcyjnego Volkswagena ID.2all ma zostać wprowadzona na rynek pod koniec tego roku w cenie nieco poniżej 25 000 euro (ok. 104 tys. zł) i prawdopodobnie będzie nazywać się ID. Polo. ID.1 ma jeszcze bardziej obniżyć próg wejścia dla modeli elektrycznych. Na spotkaniu firmowym w Wolfsburgu szef marki Thomas Schäfer wyjaśnił: „Podążamy ambitnym kursem, aby osiągnąć nasze wspólnie uzgodnione cele. Kluczowy krok to uczynienie e-mobilności atrakcyjną dla każdego”. Jednocześnie podkreśla hasło ID.1: „Niedrogi, wysokiej jakości, dochodowy elektryczny Volkswagen z Europy dla Europy". ID.1 pełni zatem funkcję następcy modelu E-Up. Mały samochód elektryczny zadebiutuje w 2027 roku, rok po ID.2 i ma być oferowany „w przedziale cenowym około 20 000 euro”, co Schäfer potwierdził w swoim poście w mediach społecznościowych.