Tak będzie wyglądać ostatni nowy model Volkswagena z silnikiem spalinowym

Zdjęcia, które wyciekły i zostały udostępnione w mediach społecznościowych, prawdopodobnie pochodzą z animacji przeznaczonych do pokładowego systemu informacyjno-rozrywkowego. Pokazują elementy nowego T-Roca, które wcześniej były zakamuflowane w prototypach. Na zdjęciach widać nowy projekt reflektorów i osłony chłodnicy, wzorowany na nowym Tiguanie. Biorąc pod uwagę kratkę wlotu powietrza o strukturze plastra miodu, zdjęcia przedstawiają prawdopodobnie wersję R nadchodzącego T-Roca. Z boku zmieniły się niektóre przetłoczenia, spojler na krawędzi dachu jest dłuższy, a cała sylwetka wygląda bardziej jak coupé. Logo Volkswagena na tylnej klapie będzie podświetlone i umieszczono je nieco wyżej, światła wydają się być ze sobą połączone.

Reklama

Nowy Volkswagen T-Roc Foto: screenshot instagram/cochespias1

Czytaj więcej Premiery Nowy Volkswagen T-Roc: Dostosowanie do cyfrowych standardów Volkswagen modernizuje wszystkie wersje T-Roca, w tym topowego T-Roca R, oraz niedostępnej na polskim rynku wersji cabrio.

Volkswagen T-Roc będzie ostatnim nowym modelem z Wolsburga z silnikami spalinowymi

Jeśli chodzi o układy napędowe (napęd na przednie i na cztery koła) Volkswagen T-Roc najprawdopodobniej będzie bazował na znanej platformie MQB z niedawno zaprezentowanego Golfa po modernizacji. Dostępne będą dwie miękkie hybrydy o mocy 115 i 150 KM, a ofertę silników uzupełnią dwie hybrydy typu plug-in o zasięgu elektrycznym do 100 km i o mocy do 272 KM w wersji GTE. Jeśli chodzi o silniki benzynowe to pojawią się tu naędy z gamy Golfa, która obejmuje jednostki o mocy od 115 do 150 KM o pojemności 1,5-litra, oraz 2,0 litra pojemności i 265 KM mocy w przypadku wersji GTI. Pojawią się również dwulitrowe silniki diesla o mocy 115 i 150 KM. Wersja GTI ma być nowością, bo nigdy wcześniej nie było wersji Volkswagen T-Roc GTI, ale był T-Roc R o mocy 300 KM, który ma również się pojawić. Oczekuje się, że nowy Volkswagen T-Roc trafi na rynek jeszcze w tym roku.