Siódma generacja Suzuki Swift. Nowy styl i nowe technologie

Jeśli chodzi o napęd, Japończycy prawdopodobnie przerobią 83-konny 1,2-litrowy silnik benzynowy typu „mild hybrid” i dodadzą mu nieco więcej mocy oraz obniżą zużycie paliwa. To samo stanie się z silnikiem 1,4 litra, który obecnie ma 129 KM i jest w Swifcie Sport. Dostępna będzie również wersja w pełni hybrydowa, która powstała we współpracy z Toyotą. To napęd stosowany już w Grand Vitarze - 1,5-litrowy silnik benzynowy połączony z silnikiem elektrycznym i mocą systemową 115 KM. Nowe jest również wnętrze. Centralny ekran dotykowy i środkowe nawiewy zamieniają się miejscami. Ekran znajduje się teraz na górze deski rozdzielczej, a pod spodem znajdują się nawiewy. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać do salonu samochodowego w Tokio.

Suzuki Swift Concept mat. prasowe