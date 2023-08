Segment vanów stał się niszą. Teraz może się to zmienić. Wiosną 2023 r. vana pokazał Lexus. To model LM 350h, który będzie dostępny też na polskim rynku. Kolejną nowością w segmencie vanów jest chiński elektryk Maxus z modelem Mifa 9. Teraz przyszła pora na Volvo, które też chce się pojawić w tym segmencie.

Nowe Volvo EM90 zaprezentowane zostanie 12 listopada. Póki co Szwedzi nie podali zbyt wielu szczegółów dotyczących nowego modelu. Technicznie van Volvo powinien być spokrewniony z chińskim modelem Zeekr 009 (5,2 m długości) i posiadać akumulatory o pojemności 115/ 140 kWh. Tak duża bateria może przełożyć się na ok. 700 km zasięgu. Poza tym nowy model otrzyma dwa elektryczne silniki, napęd na obie osie i moc ok. 500 KM. Nie wiadomo póki co kiedy i czy w ogóle ten model trafi na polski rynek. Szwedzi pewnie będą bacznie przyglądać się konkurencji jak ta radzi sobie na Starym Kontynencie.

Zeekr 009 mat. prasowe