Volkswagen California Concept: Nowy pomysł na biwak

Jeśli chodzi o oświetlenie, California Concept otwiera także nowy rozdział. We wnętrzu jest regulowane oświetlenie ambiente, które zintegrowano z ramą dachu. W bloku kuchennym znajduje się wyjmowana lampa stołowa. Dodatkowo do ramion markizy przymocowane jest jasne oświetlenie zewnętrzne. W koncepcie podnoszony dach, niezbędny w Californii, został zaprojektowany z lekkiego aluminium. Po rozłożeniu mamy do dyspozycji duże boczne okna i jeszcze większy panoramiczny otwór z przodu. W obszarze podnoszonego dachu zintegrowane są także gniazda USB i oświetlenie LED.

Podnoszeniem dachu i wieloma innymi funkcjami można sterować za pomocą tabletu, który jest w panelu bocznym obok modułu kuchennego. Za pomocą tabletu można także sterować funkcjami oświetlenia, lodówką i ogrzewaniem postojowym, a także sprawdzać stan zbiorników na wodę i stan zasilania. Tablet można odchylić na przegubowym ramieniu i obrócić do pionu, dzięki czemu służy również jako monitor wideo do oglądania filmów. Ponadto wszystkimi tymi funkcjami można sterować również za pomocą smartfona z pomocą aplikacji „Cali on Tour” oraz za pośrednictwem systemu informacyjno-rozrywkowego w desce rozdzielczej.