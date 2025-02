Mitsubishi planuje nowego rodzinnego SUV-a z napędem hybrydowym. Premiera w 2025 r.

Fani Mitsubishi nadal pamiętają nazwę Grandis. Przestronny van o długości 4,8 metra był dostępny na rynku europejskim i polskim w latach 2004–2010. Teraz Grandis powraca, ale zgodnie z duchem czasu, już nie jako van, ale SUV. Mitsubishi opublikowało już pierwszy zwiastun nowego modelu. Bazą nowego Grandisa będzie Renault Symbioz. Na zwiastunie zobaczymy niewiele, część przodu z osłoną chłodnicy. Nowy Mitsubishi Grandis będzie świętować swoją premierę w lipcu, jeszcze przed zapowiedzianym elektrycznym SUV-em. Rozpoczęcie sprzedaży zaplanowano na jesień.

Mitsubishi Grandis Foto: mat. prasowe

Nowy Mitsubishi Grandis ma rywalizować wśród SUV-ów w popularnym segmencie C. Mitsubishi podkreśla wyjątkowo przestronną koncepcję nowego Grandisa. Grupą docelową mają być młode rodziny, co ma znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednio niskiej cenie. Aby to osiągnąć, nowy Mitsubishi Grandis nie będzie napędzany silnikiem elektrycznym i otrzyma napęd hybrydowy, a model podstawowy miękką hybrydę. Odpowiada to temu co oferuje Renault Symbioz, który będzie pełnić rolę „samochodu dawcy” dla Grandisa, podobnie jak to jest w przypadku Mitsubishi ASX, który powstał na bazie Renault Captur. Tym samym znane są już dane dotyczące osiągów hybrydowego układu napędowego - Symbioz ma 143 KM.