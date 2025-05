Niemcy są największym europejskim rynkiem samochodowym i krajem słynącym z produkcji samochodów. Jednak w rzeczywistości większość niemieckich samochodów zjeżdża z linii produkcyjnych za granicą. Według danych Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) i Federalnego Urzędu Statystycznego w 2014 roku w Niemczech wyprodukowano ponad 5,6 mln samochodów osobowych. Dziesięć lat później ta liczba spadła o 27 proc. i wynosi 4,1 miliona sztuk. Około 70 procent wszystkich samochodów wyprodukowanych przez niemieckich producentów, czyli około 10 milionów pojazdów, zjechało z linii produkcyjnych poza granicami Niemiec. Kraje europejskie (z wyłączeniem Niemiec) miały największy udział w zagranicznej produkcji niemieckich marek samochodów. Najważniejszymi miejscami produkcji niemieckich aut są:

- Czechy – 865 tys. aut

- Hiszpania – 804 tys. aut

- Węgry – 351 tys. aut

Z 32-procentowym udziałem w całkowitej produkcji, co odpowiada około 4,5 mln samochodów osobowych, Chiny pozostają zdecydowanie największą zagraniczną lokalizacją dla niemieckich producentów samochodów. Po tych liczbach widać jak ogromne znaczenie ma chiński rynek dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Tym bardziej ważna i problematyczna dla niemieckich marek jest debata na temat karnych ceł na samochody elektryczne z Chin, zaproponowanych przez Unię Europejską w celu zrównoważenia nieuczciwych warunków konkurencji za pomocą dotacji państwowych i to co teraz w tym temacie się zadzieje po wypowiedzeniu wojny handlowej Chinom przez Donalda Trumpa. Póki co stawki taryfowe wahają się od 7,8 do 35,3 procent, w zależności od producenta. Cłami dotknięte są również niemieckie marki, takie jak BMW, które część swoich modeli produkuje w Chinach i importuje je do Europy. Przykładowo w przypadku BMW cło karne wynosi 20,7 procent.

Najwięcej aut Niemcy produkują w Chinach

Dodatkowe koszty mogą wpłynąć na konkurencyjność poszczególnych modeli w Europie i doprowadzić do wyższych cen. Ponadto istnieje ryzyko, że Chiny mogą podjąć działania mające na celu utrudnienie sprzedaży niemieckich pojazdów na rynku lokalnym. Niemieccy producenci podjęli więc kroki prawne przeciwko tym taryfom. Nawiasem mówiąc, niemieccy producenci nie są oczywiście jedynymi, którzy produkują swoje modele samochodów w Chinach. Niemcy produkują również auta w Ameryce Północnej. To około dwanaście procent produkcji, co odpowiada 1,6 mln samochodów. Z tej liczby 900 000 sprzedano w samych Stanach Zjednoczonych. Ameryka Północna była do tej pory atrakcyjną lokalizacją, ale to też w ostatnim czasie się zmienia.

Grupa Volkswagen:

- USA (Chattanooga, Tennessee): Volkswagen Atlas, Volkswagen ID.4 (od 2023)

- Chiny (SAIC-VW i FAW-VW): Passat, Tiguan L, ID.3, ID.4, ID.6 (modele na rynek chiński)

- Meksyk (Puebla): Volkswagen Jetta, Volkswagen Taos, Volkswagen Tiguan

- Słowacja (Bratysława): Volkswagen Touareg, Audi Q7/Q8, Porsche Cayenne

- Hiszpania (Martorell): Volkswagen T-Cross, Volkswagen Polo

- Węgry (Győr): Audi A3, Q3, RS Q3

- Meksyk (San José Chiapa): Audi Q5, SQ5

- Chiny (FAW-VW, SAIC-VW): Audi A4L, A6L, Q5L, e-tron (lokalne wersje)