Po piku sprzedaży w pandemii kampery cieszą się coraz mniejszą popularnością

Teraz Knaus Tabbert opublikował ostrzeżenie o ryzyku utraty zysków. Celem było zapewnienie dealerom szerokiego wsparcia w finansowaniu ich dużych zapasów pojazdów. W tym czasie firma wydłużyła dni wolne od pracy z trzech do pięciu tygodni. Liczba pojazdów sprzedanych przez Knaus Tabbert w 2024 r. wyniosła 22 575 sztuk, co oznacza znaczny spadek w porównaniu z rokiem poprzednim (30 613). Aby wyeliminować pojazdy nadwyżkowe z 2023 r., które miały pojawić się na rynku dopiero w 2024 r., produkcję ograniczono od połowy 2024 r. i zawieszono na łącznie około dwa miesiące. Do końca 2024 r. cena akcji Knaus Tabbert spadła o ponad połowę (58 proc.), a patrząc na ostatnie pięć lat cena akcji firmy spadła o ponad 75 procent. Złe wieści dla akcjonariuszy: ze względu na napiętą sytuację dywidendy za lata 2025 i 2026 nie będą wypłacane.

Firma Morelo zajmuje się produkcją największych i najbardziej luksusowych pojazdów kampingowych Foto: mat. prasowe